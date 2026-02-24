МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство Германии под руководством Фридриха Мерца действует в ущерб немецким национальным интересам, отправляя СПГ на Украину на фоне стремительно пустеющих газохранилищ ФРГ, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Ранее стало известно, что украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ на Украину через СПГ-терминал (терминал по приему сжиженного природного газа) в Германии. Как сообщил глава правления компании Сергей Корецкий, ресурс будет доступен в украинской газовой системе уже в феврале.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.
Компания "Нафтогаз Украины" 4 февраля сообщала, что на Украину поступила первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров, следующие ожидаются в феврале-марте.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября 2025 года заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.