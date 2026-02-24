Лидер АдГ обвинила Мерца в ухудшении ситуации с газом из-за отправки Киеву

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство Германии под руководством Фридриха Мерца действует в ущерб немецким национальным интересам, отправляя СПГ на Украину на фоне стремительно пустеющих газохранилищ ФРГ, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Ранее стало известно, что украинская компания " Нафтогаз " впервые импортирует американский сжиженный газ на Украину через СПГ-терминал (терминал по приему сжиженного природного газа) в Германии . Как сообщил глава правления компании Сергей Корецкий, ресурс будет доступен в украинской газовой системе уже в феврале.

соцсети X. "Несмотря на пустые газохранилища в Германии, правительство ХДС отправляет наш газ с Рюгена на Украину. Этим оно лишь усугубляет ситуацию с нехваткой газа в стране и действует в ущерб немецким интересам", - написала Вайдель

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.

Компания "Нафтогаз Украины" 4 февраля сообщала, что на Украину поступила первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров, следующие ожидаются в феврале-марте.