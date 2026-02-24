Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ обвинила Мерца в ухудшении ситуации с газом из-за отправки Киеву - РИА Новости, 24.02.2026
13:38 24.02.2026
Лидер АдГ обвинила Мерца в ухудшении ситуации с газом из-за отправки Киеву
в мире
германия
украина
европа
алиса вайдель
фридрих мерц
нафтогаз украины
хдс/хсс
Лидер АдГ обвинила Мерца в ухудшении ситуации с газом из-за отправки Киеву

Вайдель: Мерц отправляет СПГ на Украину в ущерб интересам Германии

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство Германии под руководством Фридриха Мерца действует в ущерб немецким национальным интересам, отправляя СПГ на Украину на фоне стремительно пустеющих газохранилищ ФРГ, заявила сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Ранее стало известно, что украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ на Украину через СПГ-терминал (терминал по приему сжиженного природного газа) в Германии. Как сообщил глава правления компании Сергей Корецкий, ресурс будет доступен в украинской газовой системе уже в феврале.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Глава АдГ призвала вернуться к импорту энергоносителей из России
22 февраля, 05:50
"Несмотря на пустые газохранилища в Германии, правительство ХДС отправляет наш газ с Рюгена на Украину. Этим оно лишь усугубляет ситуацию с нехваткой газа в стране и действует в ущерб немецким интересам", - написала Вайдель в соцсети X.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.
Компания "Нафтогаз Украины" 4 февраля сообщала, что на Украину поступила первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров, следующие ожидаются в феврале-марте.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября 2025 года заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Лидер АдГ заявила, что мир в Европе возможен только при участии России
22 февраля, 03:27
 
