https://ria.ru/20260224/gatilov-2076421197.html
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе - РИА Новости, 24.02.2026
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе
РФ отмечает масштабные проекты Запада по разработке систем применения силы в космосе, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:12:00+03:00
2026-02-24T15:12:00+03:00
2026-02-24T15:12:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
вашингтон (штат)
геннадий гатилов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148897/58/1488975880_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e14bb5bbfc8e20a6a91f433a9d0a3889.jpg
https://ria.ru/20260224/pentagon-2076297859.html
россия
женева (город)
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148897/58/1488975880_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0d39550d919179f5f129d1839d124c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, женева (город), вашингтон (штат), геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), Вашингтон (штат), Геннадий Гатилов, ООН
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе
Гатилов: Россия отмечает масштабные проекты Запада по применению силы в космосе
ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. РФ отмечает масштабные проекты Запада по разработке систем применения силы в космосе, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Отмечаем масштабные программы стран Запада по разработке систем, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса. Наглядным примером является решение Вашингтона
по развитию проекта "Золотой купол", предусматривающего, в том числе, развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже в 2028 году", - сказал он на Конференции ООН
по разоружению в Женеве
.
По его словам, это делает необходимым разработку международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
"Востребованность такой договоренности существенно возросла ввиду открытой реализации Соединёнными Штатами и их союзниками курса за размещение в космосе оружия и использование околоземного пространства для боевых операций в целях обеспечения собственного глобального доминирования", - указал он.