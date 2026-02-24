Рейтинг@Mail.ru
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 24.02.2026
https://ria.ru/20260224/gatilov-2076421197.html
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе - РИА Новости, 24.02.2026
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе
РФ отмечает масштабные проекты Запада по разработке систем применения силы в космосе, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T15:12:00+03:00
2026-02-24T15:12:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
вашингтон (штат)
геннадий гатилов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148897/58/1488975880_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e14bb5bbfc8e20a6a91f433a9d0a3889.jpg
https://ria.ru/20260224/pentagon-2076297859.html
россия
женева (город)
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148897/58/1488975880_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0d39550d919179f5f129d1839d124c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), вашингтон (штат), геннадий гатилов, оон
В мире, Россия, Женева (город), Вашингтон (штат), Геннадий Гатилов, ООН
Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе

Гатилов: Россия отмечает масштабные проекты Запада по применению силы в космосе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. РФ отмечает масштабные проекты Запада по разработке систем применения силы в космосе, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Отмечаем масштабные программы стран Запада по разработке систем, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса. Наглядным примером является решение Вашингтона по развитию проекта "Золотой купол", предусматривающего, в том числе, развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже в 2028 году", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
По его словам, это делает необходимым разработку международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
"Востребованность такой договоренности существенно возросла ввиду открытой реализации Соединёнными Штатами и их союзниками курса за размещение в космосе оружия и использование околоземного пространства для боевых операций в целях обеспечения собственного глобального доминирования", - указал он.
Министр обороны США Пит Хегсет выступает во время визита в космическую компанию Sierra Space в Луисвилле, штат Колорадо - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Министр войны США признал планы по размещению оружия в космосе
Вчера, 03:09
 
В миреРоссияЖенева (город)Вашингтон (штат)Геннадий ГатиловООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала