Гатилов рассказал о проектах Запада по применению силы в космосе

ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. РФ отмечает масштабные проекты Запада по разработке систем применения силы в космосе, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Отмечаем масштабные программы стран Запада по разработке систем, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса. Наглядным примером является решение Вашингтона по развитию проекта "Золотой купол", предусматривающего, в том числе, развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже в 2028 году", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве

По его словам, это делает необходимым разработку международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.