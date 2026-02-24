Запад саботирует работу Конференции по разоружению ООН, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Запад не заинтересован в предметной работе Конференции по разоружению ООН, саботирует ее деятельность, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"К сожалению, констатируем, что делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы конференции и выполнении ее переговорного мандата. Под надуманными предлогами они не только препятствуют принятию всеобъемлющей и сбалансированной программной работы, смещая фокус на непрофильные второстепенные вопросы, но и в целом саботируют новые попытки деятельности конференции в переговорном ключе", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Гатилов также отметил, что "на данный момент ограниченная группа стран, расшатывая систему соглашений в области контроля над вооружениями, совершает многочисленные нарушения основополагающих императивов устава ООН", включая уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога.
"Это подрывает доверительные отношения между государствами и значительно ослабляет поиск компромиссов", - добавил дипломат.