14:46 24.02.2026
Запад саботирует работу Конференции по разоружению ООН, заявил Гатилов
в мире
женева (город)
россия
геннадий гатилов
оон
в мире, женева (город), россия, геннадий гатилов, оон
В мире, Женева (город), Россия, Геннадий Гатилов, ООН
ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Запад не заинтересован в предметной работе Конференции по разоружению ООН, саботирует ее деятельность, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"К сожалению, констатируем, что делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы конференции и выполнении ее переговорного мандата. Под надуманными предлогами они не только препятствуют принятию всеобъемлющей и сбалансированной программной работы, смещая фокус на непрофильные второстепенные вопросы, но и в целом саботируют новые попытки деятельности конференции в переговорном ключе", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Гатилов рассказал, как можно решить вопрос иранской ядерной программы
Вчера, 14:21
Гатилов также отметил, что "на данный момент ограниченная группа стран, расшатывая систему соглашений в области контроля над вооружениями, совершает многочисленные нарушения основополагающих императивов устава ООН", включая уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога.
"Это подрывает доверительные отношения между государствами и значительно ослабляет поиск компромиссов", - добавил дипломат.
Гатилов прокомментировал решение США отклонить инициативу России по ДСНВ
Вчера, 14:05
 
В миреЖенева (город)РоссияГеннадий ГатиловООН
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
