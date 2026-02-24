Запад силовым путем пытается сохранить доминирование в мире, заявил Гатилов

ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Запад силовым путем пытается сохранить доминирование в мире, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Страны Запада поступательно претворяют в жизнь политику силового обеспечения своего доминирования в мире. В погоне за решающим военным превосходством Вашингтон и его союзники расширяют сеть альянсов, направленных против третьих стран, и активно осуществляют целый ряд программ, подрывающих глобальную и региональную безопасность, а также былые договоренности", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Согласно дипломату, это "провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер".
"Прямым следствием подобного положения дел является украинский кризис. Сложившаяся на Украине ситуация стала результатом политики стран Запада, которые на протяжении долгого времени культивировали на Украине антироссийские настроения, взращивали ненависть к России и всему русскому, вытесняли русский язык, историю и культуру, занимались военным освоением ее территории, наращивали поставки киевскому режиму дальнобойных вооружений", - указал он.
Гатилов рассказал о неготовности Запада к диалогу по разоружению
10 февраля, 10:35