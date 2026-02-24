Рейтинг@Mail.ru
Запад вкладывается в Украину как в долгосрочный проект, заявил Гатилов - РИА Новости, 24.02.2026
14:04 24.02.2026
Запад вкладывается в Украину как в долгосрочный проект, заявил Гатилов
Запад вкладывается в Украину как в долгосрочный проект, заявил Гатилов - РИА Новости, 24.02.2026
Запад вкладывается в Украину как в долгосрочный проект, заявил Гатилов
Западные страны вкладываются в конфликт на Украине как в долгосрочный проект, не желая достичь перемирия, заявил постоянный представитель России при ООН в... РИА Новости, 24.02.2026
в мире
украина
женева (город)
россия
геннадий гатилов
оон
нато
украина
женева (город)
россия
в мире, украина, женева (город), россия, геннадий гатилов, оон, нато
В мире, Украина, Женева (город), Россия, Геннадий Гатилов, ООН, НАТО
Запад вкладывается в Украину как в долгосрочный проект, заявил Гатилов

Гатилов: Запад вкладывается в конфликт на Украине как в долгосрочный проект

ЖЕНЕВА, 24 фев – РИА Новости. Западные страны вкладываются в конфликт на Украине как в долгосрочный проект, не желая достичь перемирия, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Сейчас продолжаются колоссальные двусторонние программы по поставкам оружия Украине. В конфликт вкладываются не как во временную кризисную меру, а как в долгосрочный проект с многолетним бюджетным планированием", - сказал он на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Косачев назвал основных спонсоров конфликта на Украине
Вчера, 13:25
По его словам, все это "наряду с замораживанием реального политического диалога и введением односторонних ограничительных мер не оставляет сомнений в истинных намерений стран НАТО, среди которых задача по преодолению кризиса отсутствует".
"Россия всегда выступала за урегулирование конфликта путем переговоров. При этом диалог должен строиться на равноправной и уважительной основе и иметь конечной целью не краткое перемирие, а установление долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех государств и народов, проживающих в этом регионе", - подчеркнул он.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Полянский заявил о новом опасном витке противостояния вокруг Украины
Вчера, 13:23
 
В миреУкраинаЖенева (город)РоссияГеннадий ГатиловООННАТО
 
 
