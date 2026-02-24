https://ria.ru/20260224/gatilov-2076399027.html
Запад вкладывается в Украину как в долгосрочный проект, заявил Гатилов
Западные страны вкладываются в конфликт на Украине как в долгосрочный проект, не желая достичь перемирия, заявил постоянный представитель России при ООН в... РИА Новости, 24.02.2026
