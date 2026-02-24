https://ria.ru/20260224/garbuzov-2076388435.html
Гарбузов: КМЗ поставит порядка 100 лифтов в Самарскую область
Гарбузов: КМЗ поставит порядка 100 лифтов в Самарскую область - РИА Новости, 24.02.2026
Гарбузов: КМЗ поставит порядка 100 лифтов в Самарскую область
Московский Карачаровский механический завод направит порядка 100 лифтов в Самарскую область в феврале, рассказал министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 24.02.2026
Гарбузов: КМЗ поставит порядка 100 лифтов в Самарскую область
Гарбузов: Карачаровский завод поставит порядка 100 лифтов в Самарскую область
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Московский Карачаровский механический завод направит порядка 100 лифтов в Самарскую область в феврале, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Московский Карачаровский механический завод реализует проекты по замене лифтового оборудования по программам капитального ремонта по всей России. Продукция поставляется в Республику Крым, Ставропольский край, Челябинскую область и другие субъекты Федерации. Порядка 60 лифтов отгружено для поставки в Самару, еще около 40 лифтов – в город Сызрань. Поставка станет первой в реализации соглашения с Фондом капитального ремонта Самарской области", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Лифты обновят в Самаре и других городах Самарской области: в Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани. Также работы пройдут в Волжском районе. Всего по программе капремонта около 600 подъемников КМЗ появятся в многоквартирных домах области высотой от 5 до 16 этажей.
По словам генерального директора Карачаровского механического завода Дмитрия Сидельковского, для программы капитального ремонта КМЗ создал специальный дизайн кабины. Так, отделка будет включать встроенный потолок, накладной плинтус и приказную панель из нержавеющей стали. В самих лифтах установят TFT-экраны, зеркала и поручни, удобные для разных категорий пассажиров. По запросу в кабину будет встроена система видеонаблюдения.
Карачаровский механический завод является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва". На его базе на территории ОЭЗ создается кластер лифтостроения и вертикального транспорта.
Ранее заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что на территории особой экономической зоны строятся заводы по производству литий-ионных аккумуляторов, они станут частью кластера систем накопления энергии.