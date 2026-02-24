Ски-альпинист Филиппов посвятил медаль Олимпиады отцу

https://ria.ru/20260224/filippov-2076318001.html
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ски-альпинист Никита Филиппов заявил РИА Новости, что посвящает завоеванную медаль Олимпиады своему отцу.
К Олимпийским играм были допущены 13 российских спортсменов. Единственную награду завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. Этот вид спорта впервые был представлен в программе Олимпиады.
"Медаль посвящаю своему отцу и тренеру", - сказал Филиппов.
Алексей Филиппов - старший тренер сборной России по ски-альпинизму. Он тренирует сына с детства.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошли с 6 по 22 февраля.