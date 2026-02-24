Рейтинг@Mail.ru
Ски-альпинист Филиппов посвятил медаль Олимпиады отцу - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 24.02.2026 (обновлено: 10:02 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/filippov-2076318001.html
Ски-альпинист Филиппов посвятил медаль Олимпиады отцу
Ски-альпинист Филиппов посвятил медаль Олимпиады отцу - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Ски-альпинист Филиппов посвятил медаль Олимпиады отцу
Ски-альпинист Никита Филиппов заявил РИА Новости, что посвящает завоеванную медаль Олимпиады своему отцу. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T10:00:00+03:00
2026-02-24T10:02:00+03:00
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076285706_0:0:2724:1533_1920x0_80_0_0_8bf02947b6673915bf82a427ef112acf.jpg
https://ria.ru/20260222/kommentatory-2076142557.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076285706_191:0:2700:1882_1920x0_80_0_0_1b11dd47ad2b2cb7e8d43d085c9e7b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026
Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026
Ски-альпинист Филиппов посвятил медаль Олимпиады отцу

Ски-альпинист Филиппов посвятил серебряную медаль Олимпийских игр отцу

© REUTERS / Christian HartmannНикита Филиппов
Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / Christian Hartmann
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ски-альпинист Никита Филиппов заявил РИА Новости, что посвящает завоеванную медаль Олимпиады своему отцу.
К Олимпийским играм были допущены 13 российских спортсменов. Единственную награду завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме. Этот вид спорта впервые был представлен в программе Олимпиады.
«
"Медаль посвящаю своему отцу и тренеру", - сказал Филиппов.
Алексей Филиппов - старший тренер сборной России по ски-альпинизму. Он тренирует сына с детства.
Зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошли с 6 по 22 февраля.
Церемония закрытия XXV Олимпийских игр в Вероне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Комментаторы церемонии закрытия Олимпиады упомянули о серебре Филиппова
22 февраля, 23:31
 
Никита ФилипповЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    В. Ройе
    66
    34
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Брюгге
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Карабах
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Олимпиакос
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Буде-Глимт
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала