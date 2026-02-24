Эпштейн сильно переживал из-за задержки самолета его сожительницы

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн сильно переживал из-за задержки самолета его приехавшей из Белоруссии сожительницы Карины Шуляк, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
"Джеффри плачет из-за того, что ты опаздываешь", - говорится в электронном письме, отправленном Шуляк в начале февраля 2012 года абонентом, имя которого скрыто цензурой. Сообщение заканчивается подмигивающим смайликом.
Из переписки следует, что вылет самолета, на котором Шуляк должна была добраться до места, где находился Эпштейн, задерживался как минимум на четыре часа.
"Когда ты приедешь, будут ванна и теплая грелка", - обещает сожительнице Эпштейна ее собеседник.
По данным западных СМИ, учившаяся ранее в Белорусском государственном медуниверситете Шуляк приехала в США в 2009 году в возрасте около 20 лет. Эпштейн якобы помог девушке поступить на учебу в стоматологический колледж при Колумбийском университете. В 2014 году Шуляк завершила обучение, а в 2025 году там же получила сертификат по программе углубленного стоматологического образования. Американские СМИ утверждают, что в настоящее время Шуляк, которой Эпштейн помог в свое время получить гражданство США, живет в Нью-Йорке. Женщина упомянута в завещании скандального финансиста, подписанного им незадолго до смерти. Из документа следует, что Эпштейн завещал Шуляк 50 миллионов долларов, а также ряд объектов недвижимости и драгоценности.
