Эпштейн сильно переживал из-за задержки самолета его сожительницы

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн сильно переживал из-за задержки самолета его приехавшей из Белоруссии сожительницы Карины Шуляк, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн сильно переживал из-за задержки самолета его приехавшей из Белоруссии сожительницы Карины Шуляк, выяснило РИА Новости, изучив обнародованные файлы

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, Шуляк упоминается в 3478 из них. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

"Джеффри плачет из-за того, что ты опаздываешь", - говорится в электронном письме, отправленном Шуляк в начале февраля 2012 года абонентом, имя которого скрыто цензурой. Сообщение заканчивается подмигивающим смайликом.

Из переписки следует, что вылет самолета, на котором Шуляк должна была добраться до места, где находился Эпштейн, задерживался как минимум на четыре часа.

"Когда ты приедешь, будут ванна и теплая грелка", - обещает сожительнице Эпштейна ее собеседник.