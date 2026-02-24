Глава МИД Египта рассказал Лаврову об усилиях для переговоров США и Ирана

КАИР, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты рассказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора об усилиях Каира для продолжения переговоров между США и Ираном, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.
"Во вторник, 24 февраля, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Бадром Абдель Аты и главой МИД РФ Сергеем Лавровым", - сообщается в заявлении.
Отмечается, что стороны обсудили в ходе разговора события в регионе, Абдель Аты подчеркнул необходимость деэскалации и сдерживания напряженности.
Ранее президент США Дональд Трамп в преддверии переговоров представителей США и Ирана призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае "плохим днем".
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве 26 февраля.