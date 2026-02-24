Глава МИД Египта рассказал Лаврову об усилиях для переговоров США и Ирана

КАИР, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты рассказал своему российскому коллеге Сергею Лаврову в ходе телефонного разговора об усилиях Каира для продолжения переговоров между США и Ираном, говорится в заявлении египетского внешнеполитического ведомства.