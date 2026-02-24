https://ria.ru/20260224/dzhakomel-2076474159.html
Джакомель перенес операцию после схода с дистанции на Олимпиаде
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель перенес операцию на сердце после схода с дистанции во время масс-старта на домашней Олимпиаде, сообщается на сайте Итальянской федерации зимних видов спорта (FISI).
Гонка в рамках Игр прошла в пятницу. Джакомель лидировал после второго огневого рубежа, но в течение километра после стрельбища откатился до конца первой десятки. По ходу гонки он указал тренерам в район грудной клетки, после чего сошел с дистанции. Позднее он заявил, что во время гонки испытал худшие ощущения в своей жизни.
"Электрофизиологическое исследование выявило нарушение проводимости предсердий, что потребовало проведения последующей абляции, которая уже была выполнена и прошла успешно. Томмазо будет выписан в четверг утром и пройдет дальнейшие плановые обследования через две недели. После их завершения ему будет разрешено вернуться к обычным тренировкам", - говорится в заявлении.
Абляция - малоинвазивная процедура, которая выполняется при закрытой грудной клетке.
Джакомелю 25 лет. На Играх 2026 года итальянец завоевал серебро в смешанной эстафете.