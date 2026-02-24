Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба

СТАМБУЛ, 24 фев - РИА Новости. Стамбульский футбольный клуб Istanbul Yurdum Spor может использовать чайку в качестве своего символа после истории с потерявшей сознание после удара мячом птицей, не исключил в разговоре с РИА Новости глава ФК Али Саит.

"Пока таких планов нет, но мы обязательно примем позже какое-нибудь решение, сейчас не до этого. Несколько клубов уже используют чайку в качестве своего символа", - сообщил Саит.