Футбол
 
13:33 24.02.2026 (обновлено: 13:43 24.02.2026)
Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба
Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба
Стамбульский футбольный клуб Istanbul Yurdum Spor может использовать чайку в качестве своего символа после истории с потерявшей сознание после удара мячом... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
футбол
спорт
стамбул
турция
Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба

Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом команды

СТАМБУЛ, 24 фев - РИА Новости. Стамбульский футбольный клуб Istanbul Yurdum Spor может использовать чайку в качестве своего символа после истории с потерявшей сознание после удара мячом птицей, не исключил в разговоре с РИА Новости глава ФК Али Саит.
Ранее мяч, по которому ударил вратарь команды Istanbul Yurdum Spor на 22-й минуте матча в финале первой любительской лиги в Стамбуле, попал по пролетавшей над полем чайке. Птица камнем упала на газон и не двигалась, подбежавший к ней капитан команды Гани Чатан сразу стал делать ей массаж сердца. После двух минут реанимационных процедур он передал птицу медикам.
"Пока таких планов нет, но мы обязательно примем позже какое-нибудь решение, сейчас не до этого. Несколько клубов уже используют чайку в качестве своего символа", - сообщил Саит.
Чайку отпустили на волю, жива ли она – неизвестно, сообщил ранее Саит.
