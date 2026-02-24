https://ria.ru/20260224/chajka-2076389216.html
Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба
Чайка, которой футболист сделал массаж сердца, может стать символом клуба
СТАМБУЛ, 24 фев - РИА Новости. Стамбульский футбольный клуб Istanbul Yurdum Spor может использовать чайку в качестве своего символа после истории с потерявшей сознание после удара мячом птицей, не исключил в разговоре с РИА Новости глава ФК Али Саит.
Ранее мяч, по которому ударил вратарь команды Istanbul Yurdum Spor на 22-й минуте матча в финале первой любительской лиги в Стамбуле
, попал по пролетавшей над полем чайке. Птица камнем упала на газон и не двигалась, подбежавший к ней капитан команды Гани Чатан сразу стал делать ей массаж сердца. После двух минут реанимационных процедур он передал птицу медикам.
"Пока таких планов нет, но мы обязательно примем позже какое-нибудь решение, сейчас не до этого. Несколько клубов уже используют чайку в качестве своего символа", - сообщил Саит.
Чайку отпустили на волю, жива ли она – неизвестно, сообщил ранее Саит.