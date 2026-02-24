https://ria.ru/20260224/butyagin-2076394643.html
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше изменить меру пресечения
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше изменить меру пресечения - РИА Новости, 24.02.2026
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше изменить меру пресечения
Защита российского археолога Александра Бутягина просит суд в Польше изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог в 50 тысяч злотых (около 14... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T13:48:00+03:00
2026-02-24T13:48:00+03:00
2026-02-24T14:02:00+03:00
в мире
польша
варшава
украина
александр бутягин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260212/butyagin-2073866382.html
https://ria.ru/20260112/polsha-2067459882.html
польша
варшава
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, украина, александр бутягин
В мире, Польша, Варшава, Украина, Александр Бутягин
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше изменить меру пресечения
Защита Бутягина попросила суд изменить меру пресечения на залог в $14 тысяч
ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина просит суд в Польше изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог в 50 тысяч злотых (около 14 тысяч долларов) и полицейский надзор, сообщила судья Маданна Пекарская-Дронжек.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины
за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму
. Окружной суд Варшавы
арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
Во вторник апелляционный суд Варшавы начал рассмотрение жалобы защиты Бутягина
на продление его ареста.
"Защита просит изменить меру пресечения на финансовый залог в сумме до 50 тысяч злотых, полицейский надзор и запрет покидать страну", - сказала судья.
Она отметила, что Бутягин, по словам его защитника, декларирует готовность являться на каждое заседание и имеет место пребывания в Польше.
В свою очередь адвокат Бутягина Адам Доманьский привел в суде доводы в пользу того, что содержание Бутягина под стражей не имеет смысла.
"Пан Бутягин знал о преследовании на Украине, знал об обвинениях в свой адрес, но при этом он не скрывался на территории России
. Поведение такого рода гарантирует, что пан Бутягин не будет скрываться и затруднять ведение дела об экстрадиции", - сказал адвокат.
Он также проинформировал, что в Варшаве арендовано жилье, где Бутягин может проживать на время проведения судебного процесса.