Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше изменить меру пресечения

ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина просит суд в Польше изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог в 50 тысяч злотых (около 14 тысяч долларов) и полицейский надзор, сообщила судья Маданна Пекарская-Дронжек.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму . Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.

Во вторник апелляционный суд Варшавы начал рассмотрение жалобы защиты Бутягина на продление его ареста.

"Защита просит изменить меру пресечения на финансовый залог в сумме до 50 тысяч злотых, полицейский надзор и запрет покидать страну", - сказала судья.

Она отметила, что Бутягин, по словам его защитника, декларирует готовность являться на каждое заседание и имеет место пребывания в Польше.

В свою очередь адвокат Бутягина Адам Доманьский привел в суде доводы в пользу того, что содержание Бутягина под стражей не имеет смысла.

"Пан Бутягин знал о преследовании на Украине, знал об обвинениях в свой адрес, но при этом он не скрывался на территории России . Поведение такого рода гарантирует, что пан Бутягин не будет скрываться и затруднять ведение дела об экстрадиции", - сказал адвокат.