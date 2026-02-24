Рейтинг@Mail.ru
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше изменить меру пресечения - РИА Новости, 24.02.2026
13:48 24.02.2026 (обновлено: 14:02 24.02.2026)
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше изменить меру пресечения
в мире, польша, варшава, украина, александр бутягин
Защита археолога Бутягина попросила суд в Польше изменить меру пресечения

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина просит суд в Польше изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог в 50 тысяч злотых (около 14 тысяч долларов) и полицейский надзор, сообщила судья Маданна Пекарская-Дронжек.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Окружной суд Варшавы арестовал его на 30 дней. Позже тот же суд продлил арест до 4 марта.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
МИД делает все для помощи археологу Бутягину, заявила Захарова
12 февраля, 11:45
Во вторник апелляционный суд Варшавы начал рассмотрение жалобы защиты Бутягина на продление его ареста.
"Защита просит изменить меру пресечения на финансовый залог в сумме до 50 тысяч злотых, полицейский надзор и запрет покидать страну", - сказала судья.
Она отметила, что Бутягин, по словам его защитника, декларирует готовность являться на каждое заседание и имеет место пребывания в Польше.
В свою очередь адвокат Бутягина Адам Доманьский привел в суде доводы в пользу того, что содержание Бутягина под стражей не имеет смысла.
"Пан Бутягин знал о преследовании на Украине, знал об обвинениях в свой адрес, но при этом он не скрывался на территории России. Поведение такого рода гарантирует, что пан Бутягин не будет скрываться и затруднять ведение дела об экстрадиции", - сказал адвокат.
Он также проинформировал, что в Варшаве арендовано жилье, где Бутягин может проживать на время проведения судебного процесса.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
12 января, 20:43
 
В миреПольшаВаршаваУкраинаАлександр Бутягин
 
 
