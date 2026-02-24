В Британии призвали раскрыть данные о назначении брата Карла III торгпредом

ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании, член палаты общин Эд Дейви призвал власти раскрыть документы о назначении связанного со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, торговым представителем страны.

"Нам, безусловно, необходимо разобраться в причинах этого назначения … и только документы, которых мы требуем в своей резолюции, позволят нам это сделать. Нам нужно, чтобы они были опубликованы как можно скорее, без промедления", - сказал Дейви, выступая в парламенте.

Он подчеркнул, что необходимо понять, какую роль играл в назначении Эндрю на эту должность, которую он занимал в 2001-2011 годах, британский экс-посол в США Питер Мандельсон в свою бытность министром торговли в правительстве Тони Блэра . Мандельсон и Эндрю теперь оба находятся под следствием из-за связей с Эпштейном . Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями.

Лидер либеральных демократов также выразил негодование по поводу того, что Эндрю "опозорил страну и королевскую семью", а также тем, что "слишком долго было запрещено даже высказывать критику" в адрес опального бывшего принца.

В ответ на это депутат от правящей партии лейбористов Крис Брайант заявил, что правительство поддержит предложение либерал-демократов обнародовать документы по Эндрю.

Голосование не проводилось, так как против резолюции никто не выступил. Таким образом, парламент обязал правительство раскрыть документы. Брайант заявил, что власти обнародуют документы "как можно скорее в рамках закона". Это означает, что документы, которые относятся к полицейскому расследованию служебных злоупотреблений Эндрю, могут остаться засекреченными.

В четверг Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов. В понедельник столичная служба полиции также задержала Мандельсона.