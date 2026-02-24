Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру - РИА Новости, 24.02.2026
13:46 24.02.2026
Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру
Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру - РИА Новости, 24.02.2026
Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру
Грузинский предприниматель Давид Хидашели обратился в Хорошевский суд Москвы с иском, в котором просит обязать дочь миллиардера Григория Березкина Анну Тюшкевич РИА Новости, 24.02.2026
москва
грузия
рбк (медиагруппа)
россия
москва
грузия
россия
Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру

Хидашели хочет заставить дочь Березкина потратить 1,6 миллиарда рублей на ЖК

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Грузинский предприниматель Давид Хидашели обратился в Хорошевский суд Москвы с иском, в котором просит обязать дочь миллиардера Григория Березкина Анну Тюшкевич купить у него недвижимость в элитном жилом комплексе на 1,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"К производству Хорошевского районного суда города Москвы принято исковое заявление гражданина Грузии Хидашели Давида к Тюшкевич Анне Григорьевне о понуждении к заключению договора купли-продажи объектов недвижимости в элитном жилом комплексе столицы на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Бизнесмена, сорвавший гособоронзаказ, заочно арестовали в Москве
21 февраля, 03:52
Беседа по иску, на которой истец сможет уточнить требования, а ответчик - представить возражения на иск, назначена на 2 марта.
В суде РИА Новости пояснили, что Тюшкевич в предварительном договоре выступала покупателем недвижимости в элитном жилом комплексе, принадлежащей предпринимателю.
Анна Тюшкевич - дочь миллиардера Григория Березкина, владельца группы компаний "ЕСН". Холдинг специализируется на инвестициях в проекты в сферах энергетики, инжиниринга и медиа. В разные годы группе принадлежали энерготрейдер "Русэнергосбыт", холдинг РБК, газеты "Комсомольская правда" и "Метро", которую ранее возглавляла Тюшкевич.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Киргизия судится за виллу во Франции, купленную сыном беглого президента
23 февраля, 13:09
 
