Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру
Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру - РИА Новости, 24.02.2026
Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру
Грузинский предприниматель Давид Хидашели обратился в Хорошевский суд Москвы с иском, в котором просит обязать дочь миллиардера Григория Березкина Анну Тюшкевич
Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру
Хидашели хочет заставить дочь Березкина потратить 1,6 миллиарда рублей на ЖК
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Грузинский предприниматель Давид Хидашели обратился в Хорошевский суд Москвы с иском, в котором просит обязать дочь миллиардера Григория Березкина Анну Тюшкевич купить у него недвижимость в элитном жилом комплексе на 1,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"К производству Хорошевского районного суда города Москвы
принято исковое заявление гражданина Грузии
Хидашели Давида к Тюшкевич Анне Григорьевне о понуждении к заключению договора купли-продажи объектов недвижимости в элитном жилом комплексе столицы на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Беседа по иску, на которой истец сможет уточнить требования, а ответчик - представить возражения на иск, назначена на 2 марта.
В суде РИА Новости пояснили, что Тюшкевич в предварительном договоре выступала покупателем недвижимости в элитном жилом комплексе, принадлежащей предпринимателю.
Анна Тюшкевич - дочь миллиардера Григория Березкина, владельца группы компаний "ЕСН". Холдинг специализируется на инвестициях в проекты в сферах энергетики, инжиниринга и медиа. В разные годы группе принадлежали энерготрейдер "Русэнергосбыт", холдинг РБК
, газеты "Комсомольская правда" и "Метро", которую ранее возглавляла Тюшкевич.