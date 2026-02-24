Бизнесмен через суд хочет заставить дочь Березкина купить у него квартиру

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Грузинский предприниматель Давид Хидашели обратился в Хорошевский суд Москвы с иском, в котором просит обязать дочь миллиардера Григория Березкина Анну Тюшкевич купить у него недвижимость в элитном жилом комплексе на 1,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"К производству Хорошевского районного суда города Москвы принято исковое заявление гражданина Грузии Хидашели Давида к Тюшкевич Анне Григорьевне о понуждении к заключению договора купли-продажи объектов недвижимости в элитном жилом комплексе столицы на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

Беседа по иску, на которой истец сможет уточнить требования, а ответчик - представить возражения на иск, назначена на 2 марта.

В суде РИА Новости пояснили, что Тюшкевич в предварительном договоре выступала покупателем недвижимости в элитном жилом комплексе, принадлежащей предпринимателю.