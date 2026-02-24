Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге задержали студента, поджегшего полицейский автомобиль - РИА Новости, 24.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 24.02.2026 (обновлено: 17:21 24.02.2026)
https://ria.ru/20260224/avtomobil-2076466280.html
В Оренбурге задержали студента, поджегшего полицейский автомобиль
В Оренбурге задержали студента, поджегшего полицейский автомобиль - РИА Новости, 24.02.2026
В Оренбурге задержали студента, поджегшего полицейский автомобиль
Полиция задержала студента из Воронежа, который поджег полицейский автомобиль в Оренбурге по указанию неизвестных, сообщает УМВД по Оренбургской области. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T17:11:00+03:00
2026-02-24T17:21:00+03:00
оренбург
воронеж
оренбургская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076469465_4:0:1257:705_1920x0_80_0_0_ab9cd1f61a517a0854706895a2941554.jpg
https://ria.ru/20260221/kuzbass-2075954497.html
https://ria.ru/20260123/koloniya-2069902052.html
оренбург
воронеж
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076469465_161:0:1101:705_1920x0_80_0_0_183749be4d57e3871b7bed32c82dce49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, воронеж, оренбургская область, происшествия
Оренбург, Воронеж, Оренбургская область, Происшествия
В Оренбурге задержали студента, поджегшего полицейский автомобиль

В Оренбурге задержали студента из Воронежа, поджегшего полицейский автомобиль

© Полиция Оренбуржья/TelegramЗадержанный студент из Воронежа, который поджег полицейский автомобиль в Оренбурге
Задержанный студент из Воронежа, который поджег полицейский автомобиль в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© Полиция Оренбуржья/Telegram
Задержанный студент из Воронежа, который поджег полицейский автомобиль в Оренбурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 24 фев – РИА Новости. Полиция задержала студента из Воронежа, который поджег полицейский автомобиль в Оренбурге по указанию неизвестных, сообщает УМВД по Оренбургской области.
«

Оренбурге задержан 19-летний студент из Воронежа, подозреваемый в поджоге служебного автомобиля у здания отдела полиции. Камеры зафиксировали, как молодой человек облил машину бензином и поджёг её. Огонь оперативно потушили, подозреваемого задержали на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Жителя Кузбасса заподозрили в поджоге служебной машины у отдела полиции
21 февраля, 12:35
По словам задержанного, он действовал по указанию неизвестных. "Всё началось с сообщения о взломе "Госуслуг": ему предложили обратиться в "техподдержку", затем связались лжеполицейские, склонившие к сотрудничеству. Под видеозапись он подписал электронный документ о неразглашении и начал выполнять задания", - рассказали в УМВД по области.
Студент признался правоохранителям, что забирал деньги у пенсионеров в Воронеже, Нижнем Новгороде и Владимире, а затем передавал их посредникам в Москве.
«
"В Оренбург он приехал накануне, где получил у пожилой женщины более 400 тысяч рублей, большую часть перевёл нанимателям, а остальное оставил себе. Затем по инструкции купил бензин и поджёг полицейскую машину, снимая происходящее на видео для отчёта кураторам. В этот момент его задержали", - следует из сообщения.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Жительница Петербурга получила десять лет колонии за поджог отдела полиции
23 января, 15:59
 
ОренбургВоронежОренбургская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала