В Оренбурге задержали студента, поджегшего полицейский автомобиль

УФА, 24 фев – РИА Новости. Полиция задержала студента из Воронежа, который поджег полицейский автомобиль в Оренбурге по указанию неизвестных, сообщает УМВД по Оренбургской области.
"В Оренбурге задержан 19-летний студент из Воронежа, подозреваемый в поджоге служебного автомобиля у здания отдела полиции. Камеры зафиксировали, как молодой человек облил машину бензином и поджёг её. Огонь оперативно потушили, подозреваемого задержали на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По словам задержанного, он действовал по указанию неизвестных. "Всё началось с сообщения о взломе "Госуслуг": ему предложили обратиться в "техподдержку", затем связались лжеполицейские, склонившие к сотрудничеству. Под видеозапись он подписал электронный документ о неразглашении и начал выполнять задания", - рассказали в УМВД по области.
Студент признался правоохранителям, что забирал деньги у пенсионеров в Воронеже, Нижнем Новгороде и Владимире, а затем передавал их посредникам в Москве.
"В Оренбург он приехал накануне, где получил у пожилой женщины более 400 тысяч рублей, большую часть перевёл нанимателям, а остальное оставил себе. Затем по инструкции купил бензин и поджёг полицейскую машину, снимая происходящее на видео для отчёта кураторам. В этот момент его задержали", - следует из сообщения.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).