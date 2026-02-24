Рейтинг@Mail.ru
14:28 24.02.2026 (обновлено: 14:59 24.02.2026)
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности
Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе эвакуировали из-за угрозы безопасности, передает портал news.com.au. РИА Новости, 24.02.2026
австралия, канберра, в мире, энтони альбанезе
Австралия, Канберра, В мире, Энтони Альбанезе
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности

News.com.au: премьера Австралии эвакуировали из-за серьезной угрозы безопасности

© REUTERS / LUKAS COCHПремьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© REUTERS / LUKAS COCH
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе эвакуировали из-за угрозы безопасности, передает портал news.com.au.
"Энтони Альбанезе был эвакуирован <…> из своей резиденции в Канберре в связи с серьезной угрозой безопасности", — говорится в публикации.
По информации портала, речь шла о возможном взрыве бомбы. Позже представитель правоохранительных органов заявил, что ничего подозрительного не обнаружили.
Согласно данным портала, премьер никак не пострадал.
АвстралияКанберраВ миреЭнтони Альбанезе
 
 
