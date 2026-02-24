https://ria.ru/20260224/avstraliya-2076407369.html
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности - РИА Новости, 24.02.2026
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности
Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе эвакуировали из-за угрозы безопасности, передает портал news.com.au. РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T14:28:00+03:00
2026-02-24T14:28:00+03:00
2026-02-24T14:59:00+03:00
австралия
канберра
в мире
энтони альбанезе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076408704_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c44daeadeb94ea5d2d85dca6745fa59f.jpg
https://ria.ru/20260224/vuchich-2076402377.html
австралия
канберра
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076408704_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_db0625a464bc89451658e09997ee879c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австралия, канберра, в мире, энтони альбанезе
Австралия, Канберра, В мире, Энтони Альбанезе
Премьера Австралии эвакуировали из его резиденции из-за угрозы безопасности
News.com.au: премьера Австралии эвакуировали из-за серьезной угрозы безопасности