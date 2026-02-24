https://ria.ru/20260224/atletiko-bryugge-smotret-onlayn-2076459517.html
"Атлетико" – "Брюгге": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 24 февраля
"Атлетико" – "Брюгге": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 24 февраля - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
"Атлетико" – "Брюгге": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 24 февраля
Мадридский "Атлетико" и бельгийский "Брюгге" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 24.02.2026
2026-02-24T20:00:00+03:00
2026-02-24T20:00:00+03:00
2026-02-24T20:00:00+03:00
футбол
атлетико (мадрид)
брюгге
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979019280_0:28:1080:636_1920x0_80_0_0_e84c892b4bf880aeb0277e24a64d88fa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/14/1979019280_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_74735f58a632068492c013012dda51d3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атлетико (мадрид), брюгге, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Атлетико (Мадрид), Брюгге, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт