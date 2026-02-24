Рейтинг@Mail.ru
12:30 24.02.2026 (обновлено: 13:16 24.02.2026)
Умер актер из сериала "33 квадратных метра" Василий Антонов
Умер актер из сериала "33 квадратных метра" Василий Антонов
Актер Василий Антонов, получивший широкую известность благодаря юмористическому сериалу "33 квадратных метра", скончался в возрасте 62 лет, сообщает портал... РИА Новости, 24.02.2026
2026-02-24T12:30:00+03:00
2026-02-24T13:16:00+03:00
Умер актер из сериала "33 квадратных метра" Василий Антонов

Актер сериала "33 квадратных метра" Василий Антонов умер в возрасте 62 года

© ОСП студия, 1997Кадр из сериала "33 квадратных метра"
Кадр из сериала 33 квадратных метра - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
© ОСП студия, 1997
Кадр из сериала "33 квадратных метра"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Актер Василий Антонов, получивший широкую известность благодаря юмористическому сериалу "33 квадратных метра", скончался в возрасте 62 лет, сообщает портал "Кино-театр.ру"
"Двадцать второго сентября 1963, Воркута - 13 февраля 2026", - говорится в информации на сайте, указанной в качестве годов жизни артиста.
Как уточняет портал, Антонов вместе с коллегой Владимиром Толоконниковым создал программу "БИС" на телеканале "ТВ-6" в 1998 году.
Кроме того, он написал текст песни для фильма "Это несерьезно". Актёр прославился благодаря сериалу "33 квадратных метра", в котором также выступил в роли режиссера и автора сценария.
 
