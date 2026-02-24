https://ria.ru/20260224/antonov-2076368001.html
Умер актер из сериала "33 квадратных метра" Василий Антонов
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Актер Василий Антонов, получивший широкую известность благодаря юмористическому сериалу "33 квадратных метра", скончался в возрасте 62 лет, сообщает портал "Кино-театр.ру"
"Двадцать второго сентября 1963, Воркута
- 13 февраля 2026", - говорится в информации на сайте
, указанной в качестве годов жизни артиста.
Как уточняет портал, Антонов вместе с коллегой Владимиром Толоконниковым
создал программу "БИС" на телеканале "ТВ-6" в 1998 году.
Кроме того, он написал текст песни для фильма "Это несерьезно". Актёр прославился благодаря сериалу "33 квадратных метра", в котором также выступил в роли режиссера и автора сценария.