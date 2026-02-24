Рейтинг@Mail.ru
Тренера "Зенита" Алекно оштрафовали за мат
Волейбол
 
15:49 24.02.2026
Тренера "Зенита" Алекно оштрафовали за мат
Тренера "Зенита" Алекно оштрафовали за мат - РИА Новости Спорт, 24.02.2026
Тренера "Зенита" Алекно оштрафовали за мат
Главный тренер петербургского волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение дисциплинарно-этического кодекса... РИА Новости Спорт, 24.02.2026
https://ria.ru/20260223/volejbol-2076229056.html
Тренера "Зенита" Алекно оштрафовали за мат

Тренера "Зенита" Алекно оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненормативную лексику

Владимир Алекно. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Главный тренер петербургского волейбольного клуба "Зенит" Владимир Алекно оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение дисциплинарно-этического кодекса Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), сообщается на сайте организации.
Согласно документу, Алекно использовал ненормативную лексику и оскорбительные слова в адрес официального лица во время матча против "Белогорья" 15 февраля. Решение о санкциях в отношении тренера во вторник вынесла дисциплинарно-этическая комиссия ВФВ.
Алекно является рекордсменом по числу титулов чемпиона России в качестве тренера. Он девять раз приводил к чемпионству казанский "Зенит" и еще один раз - столичное "Динамо". На его счету восемь побед в Кубке России и восемь - в Суперкубке страны. Также с "Зенитом" Алекно пять раз брал Лигу чемпионов и стал клубным чемпионом мира в 2017 году. Во главе "Тура" он побеждал в чемпионате Франции и Кубке Франции.
Алекно 59 лет. В 2012 году он привел мужскую сборную России к победе на Олимпийских играх в Лондоне. Помимо Олимпиады-2012, Алекно выиграл со сборной России Мировую лигу и Кубок мира в 2011 году.
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче ЧР
23 февраля, 16:23
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче ЧР
23 февраля, 16:23
 
Волейбол, Спорт, Владимир Алекно, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ), Зенит (Санкт-Петербург), Белогорье (Белгород), Динамо (Москва), Лига чемпионов 2025-2026, Кубок мира ФИВБ (женщины)
 
Версия 2023.1 Beta
