Глава Адыгеи обозначил приоритеты развития "Движения первых" в республике
Республика Адыгея
 
21:36 24.02.2026
Глава Адыгеи обозначил приоритеты развития "Движения первых" в республике
Глава Адыгеи обозначил приоритеты развития "Движения первых" в республике - РИА Новости, 24.02.2026
Глава Адыгеи обозначил приоритеты развития "Движения первых" в республике
Правительство Адыгеи продолжит взаимодействие с молодежными организациями, инициативой "Движение первых" и будет решать вместе задачи в рамках нацпроектов... РИА Новости, 24.02.2026
россия
мурат кумпилов
республика адыгея, россия, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Правительство Адыгеи продолжит взаимодействие с молодежными организациями, инициативой "Движение первых" и будет решать вместе задачи в рамках нацпроектов "Молодежь и дети" и "Кадры", сообщил глава региона Мурат Кумпилов.
В Доме правительства республики во вторник состоялось заседание Координационного совета при главе Республики Адыгея по взаимодействию с инициативой "Движение первых". В нем также приняли участие Герой Российской Федерации, председатель правления "Движения первых" Артур Орлов, участники федеральной кадровой программы "Время Героев" Дарья Светяш и полковник Сергей Ковалев, министр образования и науки РА Евгений Лебедев и другие.
В ходе заседания были подведены итоги деятельности движения в регионе, обозначены приоритеты и перспективы развития организации. Глава Адыгеи подчеркнул, что за инициативой – реальные дела: ребята участвуют во всех значимых событиях республики, предлагают собственные проекты.
Орлов поблагодарил главу региона за всестороннюю поддержку движения. Так, в прошлом году на молодежную политику в Адыгее направили 170 миллионов рублей, в этом – 197,2 миллиона рублей. За три года на поддержку "Движения первых" направлено почти 26,7 миллиона рублей. За счет республиканских средств организуется участие детей и молодежи в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней, выделяется ежегодная региональная субсидия на развитие организации. Уже работает новый многофункциональный центр "Молодежь Адыгеи". Идет реконструкция здания для "Дома первых" и создаются современные пространства движения в школах. Готовится дизайн-проект круглогодичного глэмпинга для молодежных форумов и образовательных программ. Активно действует Ассоциация студентов Адыгеи. В 2025 году регион стал опорной площадкой для обучения и повышения квалификации сотрудников региональных отделений.
"Нам важна искренняя вовлеченность молодых людей в жизнь республики. Адыгее нужны их идеи, энтузиазм, их талант. Поэтому стремимся вовлечь как можно больше молодежи, сделать ребят участниками перемен, которые идут сейчас в регионе и во всей стране. Многие с готовностью включаются. Цифры говорят сами за себя: в республике почти 56 тысяч волонтеров, и большая часть – молодежь", – отметил глава республики, его слова приводит пресс-служба правительства.
Кумпилов поблагодарил председателя правления "Движения первых" за внимание к региону и отметил важность дальнейшего сотрудничества для расширения деятельности организации в республике, увеличения охвата участников проектов организации.
"Будем и дальше тесно взаимодействовать с молодежными организациями, с "Движением первых". Продолжим вместе решать задачи в рамках нацпроектов "Молодежь и дети" и "Кадры". Этот год объявлен президентом РФ Годом единства народов России. И для нас единство – это когда молодые ребята, ветераны, общественные организации и органы власти действуют сообща", – отметил он.
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов
 
 
