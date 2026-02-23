https://ria.ru/20260223/zhurova-2076242226.html
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что негативно оценивать результат российских спортсменов на... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T17:36:00+03:00
2026-02-23T17:36:00+03:00
2026-02-23T17:36:00+03:00
спорт
россия
светлана журова
никита филиппов
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011789866_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_a20b040d1dbf1ca49eeb9c9019611b62.jpg
https://ria.ru/20260223/zhurova-2076221209.html
https://ria.ru/20260223/tarasova-2076197849.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011789866_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_6e6c101ed8049f9699dfef2dc103d135.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, светлана журова, никита филиппов, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Светлана Журова, Никита Филиппов, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ
Журова: если бы на Играх выступала Россия, можно было бы спрашивать о результате
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что негативно оценивать результат российских спортсменов на Олимпиаде можно было бы только в случае полноценного допуска национальной команды, индивидуальные атлеты показали максимум.
К Олимпийским играм были допущены 13 российских спортсменов. Единственную награду завоевал Никита Филиппов
, завоевавший серебро в ски-альпинизме.
"Сложно оценить результаты наших атлетов на Олимпиаде. Это действительно были индивидуальные спортсмены из России
. Да, весь мир понимал, что они россияне, но они не были командой. Команда - это 200 человек, полный состав, все дисциплины. Тогда можно было бы как-то предъявлять", - сказала Журова
.
"Здесь же можно только спросить с каждого спортсмена, а сделал ли он максимум для своего возраста, сил, рейтинга. Тот же Никита Филиппов прыгнул выше головы, ему этого хватило для серебряной медали, он большой молодец. Да, другие тоже старались, показывали максимум, но больше невозможно было сделать, как бы эти ребята этого ни хотели. Они точно старались, это было видно невооруженным глазом", - добавила она.