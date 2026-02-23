Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ

"Здесь же можно только спросить с каждого спортсмена, а сделал ли он максимум для своего возраста, сил, рейтинга. Тот же Никита Филиппов прыгнул выше головы, ему этого хватило для серебряной медали, он большой молодец. Да, другие тоже старались, показывали максимум, но больше невозможно было сделать, как бы эти ребята этого ни хотели. Они точно старались, это было видно невооруженным глазом", - добавила она.