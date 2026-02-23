Рейтинг@Mail.ru
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/zhurova-2076242226.html
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что негативно оценивать результат российских спортсменов на... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T17:36:00+03:00
2026-02-23T17:36:00+03:00
спорт
россия
светлана журова
никита филиппов
госдума рф
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011789866_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_a20b040d1dbf1ca49eeb9c9019611b62.jpg
https://ria.ru/20260223/zhurova-2076221209.html
https://ria.ru/20260223/tarasova-2076197849.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011789866_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_6e6c101ed8049f9699dfef2dc103d135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, светлана журова, никита филиппов, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Светлана Журова, Никита Филиппов, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026
Журова рассказала, почему не стоит оценивать выступление россиян на ОИ

Журова: если бы на Играх выступала Россия, можно было бы спрашивать о результате

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что негативно оценивать результат российских спортсменов на Олимпиаде можно было бы только в случае полноценного допуска национальной команды, индивидуальные атлеты показали максимум.
К Олимпийским играм были допущены 13 российских спортсменов. Единственную награду завоевал Никита Филиппов, завоевавший серебро в ски-альпинизме.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МОК надоели провокации украинской стороны, заявила Журова
Вчера, 15:03
"Сложно оценить результаты наших атлетов на Олимпиаде. Это действительно были индивидуальные спортсмены из России. Да, весь мир понимал, что они россияне, но они не были командой. Команда - это 200 человек, полный состав, все дисциплины. Тогда можно было бы как-то предъявлять", - сказала Журова.
"Здесь же можно только спросить с каждого спортсмена, а сделал ли он максимум для своего возраста, сил, рейтинга. Тот же Никита Филиппов прыгнул выше головы, ему этого хватило для серебряной медали, он большой молодец. Да, другие тоже старались, показывали максимум, но больше невозможно было сделать, как бы эти ребята этого ни хотели. Они точно старались, это было видно невооруженным глазом", - добавила она.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Тарасова назвала лучшего российского спортсмена на Олимпиаде
Вчера, 11:58
 
СпортРоссияСветлана ЖуроваНикита ФилипповГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала