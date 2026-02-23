МОК надоели провокации украинской стороны, заявила Журова

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими действиями показывает, что ему надоели провокации украинской стороны.
"Приглашение российских спортсменов на церемонию закрытия Олимпиады, наверное, стало попыткой показать Украине и другим странам, что бесполезно блокировать решение по возвращению наших атлетов. Думаю, МОК действительно это надоело. Сил уже нет. Да, изначально они поддерживали Украину, думали, что помогают, но сейчас, надеюсь, они поняли, что большую роль в этом вопросе играет пропаганда. Спорт же не площадка для таких вещей. Судьбы спортсменов не должны быть в руках политиков", - сказала Журова.
"Также одним из решающих моментов является то, что МОК увидел, что большинство болельщиков поддерживают российских спортсменов. В атлетах же многие страны поселили страх, иначе они бы тоже подошли и сказали бы слова поддержки, но боятся. Разве это про свободу? Это про демократию? Это все надо прекращать, и надеюсь, МОК займется этим в ближайшее время и вернет нас с флагом и гимном", - добавила она.