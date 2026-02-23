МОК надоели провокации украинской стороны, заявила Журова

"Также одним из решающих моментов является то, что МОК увидел, что большинство болельщиков поддерживают российских спортсменов. В атлетах же многие страны поселили страх, иначе они бы тоже подошли и сказали бы слова поддержки, но боятся. Разве это про свободу? Это про демократию? Это все надо прекращать, и надеюсь, МОК займется этим в ближайшее время и вернет нас с флагом и гимном", - добавила она.