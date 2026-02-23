Рейтинг@Mail.ru
12:10 23.02.2026 (обновлено: 18:57 25.02.2026)
Животные из московских приютов стали героями открыток к 23 февраля
Животные из столичных приютов стали героями открыток ко Дню защитника Отечества, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
2026
Животные из московских приютов стали героями открыток ко Дню защитника Отечества

© РИА Новости / Алексей СухоруковСобаки в вольере в приюте для бездомных животных
Собаки в вольере в приюте для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Собаки в вольере в приюте для бездомных животных. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Животные из столичных приютов стали героями открыток ко Дню защитника Отечества, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Ко Дню защитника Отечества городские приюты обновили чат-бот "Любовь с лапками", который был запущен в середине февраля для создания именных открыток с трогательными текстами. Теперь пользователи могут получить персонализированное поздравительное послание для мужчин с изображением собак и кошек из городских приютов для безнадзорных животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно запустить бота командой /start. В ответ он предложит выбрать один из трех вариантов открытки: с питомцем дня, классическую или специальное поздравление к 23 Февраля.
Как подчеркивается на сайте, далее пользователь указывает имя человека, которому адресовано поздравление. После этого чат-бот автоматически подберет одного из животных из городских приютов и добавит к его фотографии подходящий текст, например о надежности, поддержке или чувстве защищенности рядом с близким. Через несколько секунд бот пришлет готовую именную открытку, которую можно сохранить, отправить в мессенджере или опубликовать в социальных сетях.
"Проект призван привлечь внимание к городским приютам и рассказать о животных, которые ищут дом. Каждая созданная открытка становится не только знаком внимания для близких, но и возможностью познакомить москвичей с будущими питомцами", - добавляется в сообщении.
