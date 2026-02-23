Животные из московских приютов стали героями открыток к 23 февраля

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Животные из столичных приютов стали героями открыток ко Дню защитника Отечества, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Ко Дню защитника Отечества городские приюты обновили чат-бот "Любовь с лапками", который был запущен в середине февраля для создания именных открыток с трогательными текстами. Теперь пользователи могут получить персонализированное поздравительное послание для мужчин с изображением собак и кошек из городских приютов для безнадзорных животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно запустить бота командой /start. В ответ он предложит выбрать один из трех вариантов открытки: с питомцем дня, классическую или специальное поздравление к 23 Февраля.

Как подчеркивается на сайте, далее пользователь указывает имя человека, которому адресовано поздравление. После этого чат-бот автоматически подберет одного из животных из городских приютов и добавит к его фотографии подходящий текст, например о надежности, поддержке или чувстве защищенности рядом с близким. Через несколько секунд бот пришлет готовую именную открытку, которую можно сохранить, отправить в мессенджере или опубликовать в социальных сетях.