Животные из московских приютов стали героями открыток к 23 февраля

Животные из столичных приютов стали героями открыток ко Дню защитника Отечества, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Животные из столичных приютов стали героями открыток ко Дню защитника Отечества, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Ко Дню защитника Отечества городские приюты обновили чат-бот "Любовь с лапками", который был запущен в середине февраля для создания именных открыток с трогательными текстами. Теперь пользователи могут получить персонализированное поздравительное послание для мужчин с изображением собак и кошек из городских приютов для безнадзорных животных", - говорится в сообщении.
Отмечается, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно запустить бота командой /start. В ответ он предложит выбрать один из трех вариантов открытки: с питомцем дня, классическую или специальное поздравление к 23 Февраля.
Как подчеркивается на сайте, далее пользователь указывает имя человека, которому адресовано поздравление. После этого чат-бот автоматически подберет одного из животных из городских приютов и добавит к его фотографии подходящий текст, например о надежности, поддержке или чувстве защищенности рядом с близким. Через несколько секунд бот пришлет готовую именную открытку, которую можно сохранить, отправить в мессенджере или опубликовать в социальных сетях.
"Проект призван привлечь внимание к городским приютам и рассказать о животных, которые ищут дом. Каждая созданная открытка становится не только знаком внимания для близких, но и возможностью познакомить москвичей с будущими питомцами", - добавляется в сообщении.