"Посмотри на себя". Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал гнев на Западе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следовало бы принять предложение Владимира Путина о заключении мирного соглашения, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X

Таким образом он отреагировал на слова Зеленского в интервью BBC о том, что Москва якобы хочет развязать третью мировую войну.

"Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин . Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь", — обрушился с критикой он.

По мнению эксперта, Зеленский больше никогда не сможет получить более выгодную сделку, чем ту, которую ему предлагали в 2022 году.

"Ты поставил на дядю Сэма и проиграл", — заключил он.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева Вашингтона . Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске , рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.

Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский , они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.