"Посмотри на себя". Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал гнев на Западе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следовало бы принять предложение Владимира Путина о заключении мирного соглашения, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X.
Таким образом он отреагировал на слова Зеленского в интервью BBC о том, что Москва якобы хочет развязать третью мировую войну.
"Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь", — обрушился с критикой он.
По мнению эксперта, Зеленский больше никогда не сможет получить более выгодную сделку, чем ту, которую ему предлагали в 2022 году.
"Ты поставил на дядю Сэма и проиграл", — заключил он.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.