Рейтинг@Mail.ru
"Посмотри на себя". Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал гнев на Западе - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 23.02.2026 (обновлено: 23:43 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076228869.html
"Посмотри на себя". Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал гнев на Западе
"Посмотри на себя". Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал гнев на Западе - РИА Новости, 23.02.2026
"Посмотри на себя". Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал гнев на Западе
Владимиру Зеленскому следовало бы принять предложение Владимира Путина о заключении мирного соглашения, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:23:00+03:00
2026-02-23T23:43:00+03:00
в мире
москва
украина
абу-даби
владимир путин
владимир зеленский
megaupload
ким дотком (шмитц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_0:299:2093:1476_1920x0_80_0_0_1097c0504136daca87804e46946540a3.jpg
https://ria.ru/20260223/putin-2076228737.html
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076223356.html
москва
украина
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070327382_169:51:2096:1496_1920x0_80_0_0_f5d192b6c64522ec57637950ee5299c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, украина, абу-даби, владимир путин, владимир зеленский, megaupload, ким дотком (шмитц), вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Москва, Украина, Абу-Даби, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Megaupload, Ким Дотком (Шмитц), Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
"Посмотри на себя". Выпад Зеленского в адрес Путина вызвал гнев на Западе

Дотком: Зеленскому следовало бы принять предложение России о заключении мира

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимиру Зеленскому следовало бы принять предложение Владимира Путина о заключении мирного соглашения, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, в социальной сети X.
Таким образом он отреагировал на слова Зеленского в интервью BBC о том, что Москва якобы хочет развязать третью мировую войну.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это русские". Поступок Путина поразил иностранного журналиста
Вчера, 16:21
"Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь", — обрушился с критикой он.
По мнению эксперта, Зеленский больше никогда не сможет получить более выгодную сделку, чем ту, которую ему предлагали в 2022 году.
"Ты поставил на дядю Сэма и проиграл", — заключил он.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Женеве 17-18 февраля прошел третий раунд переговоров по мирному урегулированию. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, они были тяжелыми, но деловыми. Он отметил, что новая встреча по Украине состоится в ближайшее время.
Как рассказал источник РИА Новости, представители стран не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет, но диалог будет продолжен.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Никто не хочет". Зеленский признал тяжелую правду о войсках ЕС на Украине
Вчера, 15:24
 
В миреМоскваУкраинаАбу-ДабиВладимир ПутинВладимир ЗеленскийMegauploadКим Дотком (Шмитц)Вооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала