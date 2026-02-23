Рейтинг@Mail.ru
Зеленский позавидовал решению России - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 23.02.2026 (обновлено: 11:43 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076191029.html
Зеленский позавидовал решению России
Зеленский позавидовал решению России - РИА Новости, 23.02.2026
Зеленский позавидовал решению России
Владимир Зеленский предложил Европе оплатить Украине армию. Об этом он сказал в интервью BBC. Глава киевского режима заявил, что европейские страны могли бы... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T11:06:00+03:00
2026-02-23T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
европа
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156422_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_02882b06ef1dbc25add05e8c5f387684.jpg
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076183977.html
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076174166.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062156422_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_06f6000df450dacdf8776fbb9f872041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, россия, европа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Европа, Вооруженные силы Украины
Зеленский позавидовал решению России

Зеленский предложил Европе оплатить Украине контрактную армию, как в России

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил Европе оплатить Украине армию. Об этом он сказал в интервью BBC.

Глава киевского режима заявил, что европейские страны могли бы профинансировать переход от мобилизационной модели к контрактной системе. По его словам, в России военнослужащим платят при подписании контракта, и Украина хотела бы действовать так же, однако ей не хватает денег.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский сделал резкое заявление о Донбассе
Вчера, 10:19
"Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют", — подчеркнул он.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Новое заявление Зеленского о Путине поразило Запад
Вчера, 09:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала