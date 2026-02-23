МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский предложил Европе оплатить Украине армию. Об этом он сказал в интервью BBC.



Глава киевского режима заявил, что европейские страны могли бы профинансировать переход от мобилизационной модели к контрактной системе. По его словам, в России военнослужащим платят при подписании контракта, и Украина хотела бы действовать так же, однако ей не хватает денег.