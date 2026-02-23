Рейтинг@Mail.ru
"Страдания гарантированы": в США жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:55 23.02.2026 (обновлено: 04:12 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076154183.html
"Страдания гарантированы": в США жестко высказались о Зеленском
"Страдания гарантированы": в США жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 23.02.2026
"Страдания гарантированы": в США жестко высказались о Зеленском
Владимир Зеленский демонстрирует нечеловеческое отношение к своим согражданам, беспокоясь исключительно за способность ВСУ продолжать борьбу с Москвой, заявил... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T01:55:00+03:00
2026-02-23T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076151494.html
https://ria.ru/20260221/ukraina-2075917455.html
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Страдания гарантированы": в США жестко высказались о Зеленском

Политолог Никсон: Зеленский перестал относиться к украинцам по-человечески

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский демонстрирует нечеловеческое отношение к своим согражданам, беспокоясь исключительно за способность ВСУ продолжать борьбу с Москвой, заявил американский политолог Гарланд Никсон в эфире YouTube-канала.
«

"Европейцы страдают из-за Украины и хотят, чтобы все страдали из-за Украины. <…> Их стратегия: "Если любишь Украину, вот тебе кнут, избей до полусмерти". А Зеленскому все равно. Какая ему разница? Он отключает отопление, электричество и так далее для своих же людей. И вместе с этим он говорит: "Мы все равно их ловим, тащим и бросаем на передовую погибать. Поэтому их страдания гарантированы в любом случае". А когда встает угроза получения топлива для армии, то это уже для него проблема. Думаю, что в этом вся суть", — рассказал эксперт.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Все ближе": на Западе внезапно заговорили о дате ухода Зеленского
Вчера, 01:20
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Спасайтесь": в Киеве началась паника после удара по Зеленскому
21 февраля, 04:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала