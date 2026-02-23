МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всевозможные обвинения в адрес Кремля со стороны британских элит нужны были для того, чтобы создать ложный или "запасной" след по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

"Теперь понятно, как и зачем разыгрывали истории с "новичками" и бесконечными обвинениями Кремля во всех грехах? Принимая во внимание размах преступлений британских элит и их трансграничный характер, всегда нужен был ложный или, как любит говорить принц Гарри, "запасной" след", - написала Захарова, комментируя публикацию.