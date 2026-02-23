Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала, зачем британским элитам обвинения в адрес Кремля - РИА Новости, 23.02.2026
18:15 23.02.2026
Захарова рассказала, зачем британским элитам обвинения в адрес Кремля
Захарова рассказала, зачем британским элитам обвинения в адрес Кремля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всевозможные обвинения в адрес Кремля со стороны британских элит нужны были для того, чтобы создать РИА Новости, 23.02.2026
Захарова рассказала, зачем британским элитам обвинения в адрес Кремля

Захарова: обвинения Кремля нужны элитам Британии как ложный след в деле Эпштейна

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всевозможные обвинения в адрес Кремля со стороны британских элит нужны были для того, чтобы создать ложный или "запасной" след по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
В своем Telegram-канале Захарова опубликовала фрагмент новостной заметки The Times, в котором говорится, что "журналы полетов Королевских ВВС, имеющие решающее значение для отслеживания перемещений частного самолета Джеффри Эпштейна, были удалены всего через три месяца, что создает серьезные пробелы в поиске жертв, переправленных в Великобританию".
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
СМИ: часть данных ВВС Британии о перелетах, связанных с Эпштейном, исчезла
Вчера, 03:28
"Теперь понятно, как и зачем разыгрывали истории с "новичками" и бесконечными обвинениями Кремля во всех грехах? Принимая во внимание размах преступлений британских элит и их трансграничный характер, всегда нужен был ложный или, как любит говорить принц Гарри, "запасной" след", - написала Захарова, комментируя публикацию.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Эпштейн прятал фотографии и компьютеры в разных тайниках в США, пишут СМИ
Вчера, 15:21
 
В миреСШАРоссияДжеффри ЭпштейнМария Захарова
 
 
