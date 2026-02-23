МИД Китая призвал Японию исправить свои ошибки

Рейтинг@Mail.ru
17:25 23.02.2026 (обновлено: 18:01 23.02.2026)
в мире, япония, китай, токио, санаэ такаити
В мире, Япония, Китай, Токио, Санаэ Такаити
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 23 фев – РИА Новости. Китай призывает Японию переосмыслить и исправить свои ошибки, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на просьбу прокомментировать переизбрание Санаэ Такаити на пост премьер-министра Японии.
Такаити вновь была избрана премьер-министром страны обеими палатами парламента 18 февраля после исторической победы возглавляемой ею Либерально-демократической партии на выборах в нижнюю палату парламента 8 февраля. ЛДП стала первой за всю послевоенную историю Японии партией, сумевшей обеспечить себе в одиночку более двух третей мест в ключевой нижней палате - 316 из 465.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Ослабить Россию". Намерение Токио вызвало панику в Японии
21 февраля, 21:09
"Соответствующие выборы являются внутренним делом Японии. Мы вновь призываем Японию переосмыслить и исправить свои ошибки", - заявил Линь Цзянь, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Дипломат также призвал Токио придерживаться духа четырех китайско-японских политических документов и взятых на себя обязательств, а также посредством конкретных действий продемонстрировать свою искренность в защите политических основ китайско-японских отношений.
В конце прошлого года произошло резкое охлаждение отношений Токио и Пекина после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити в начале ноября о том, что непредвиденная ситуация вокруг Тайваня, "если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Китае раскритиковали односторонние пошлины США
Вчера, 05:50
 
В миреЯпонияКитайТокиоСанаэ Такаити
 
 
