В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее - РИА Новости, 23.02.2026
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее
Двое школьников получили травмы вследствие взрыва демонстрационного боеприпаса в лицее в Днепропетровске на Украине, сообщает полиция города. РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Двое школьников получили травмы вследствие взрыва демонстрационного боеприпаса в лицее в Днепропетровске на Украине, сообщает полиция города.
"При показе учащимся демонстрационных боеприпасов произошел взрыв и задымление... Вследствие инцидента травмированы двое детей, предварительно, у несовершеннолетних легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook
*.
Директор лицея в комментарии украинскому телеканалу "Общественное" заявила, что муляжи боеприпасов привезли в учебное заведение представители военкомата, которые вместе с педагогами проводят занятия по предмету "Защита Украины".
В настоящий момент правоохранителями решается вопрос о присвоении происшествию правовой квалификации и возбуждении уголовного дела.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.