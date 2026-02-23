Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее - РИА Новости, 23.02.2026
21:08 23.02.2026
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее - РИА Новости, 23.02.2026
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее
Двое школьников получили травмы вследствие взрыва демонстрационного боеприпаса в лицее в Днепропетровске на Украине, сообщает полиция города. РИА Новости, 23.02.2026
днепропетровск
украина
россия
в мире
днепропетровск
украина
россия
днепропетровск, украина, россия, в мире
Днепропетровск, Украина, Россия, В мире
В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее

В украинском Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее

© Fotolia / FotokonАвтомобиль скорой помощи в Киеве
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Fotolia / Fotokon
Автомобиль скорой помощи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Двое школьников получили травмы вследствие взрыва демонстрационного боеприпаса в лицее в Днепропетровске на Украине, сообщает полиция города.
"При показе учащимся демонстрационных боеприпасов произошел взрыв и задымление... Вследствие инцидента травмированы двое детей, предварительно, у несовершеннолетних легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook*.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В украинском Николаеве прогремел взрыл на АЗС
Вчера, 20:28
Директор лицея в комментарии украинскому телеканалу "Общественное" заявила, что муляжи боеприпасов привезли в учебное заведение представители военкомата, которые вместе с педагогами проводят занятия по предмету "Защита Украины".
В настоящий момент правоохранителями решается вопрос о присвоении происшествию правовой квалификации и возбуждении уголовного дела.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Харькове прогремели взрывы
Вчера, 19:48
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
