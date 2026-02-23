В Днепропетровске двое школьников пострадали от взрыва в лицее

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Двое школьников получили травмы вследствие взрыва демонстрационного боеприпаса в лицее в Днепропетровске на Украине, сообщает полиция города.

"При показе учащимся демонстрационных боеприпасов произошел взрыв и задымление... Вследствие инцидента травмированы двое детей, предварительно, у несовершеннолетних легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети Facebook *.

Директор лицея в комментарии украинскому телеканалу "Общественное" заявила, что муляжи боеприпасов привезли в учебное заведение представители военкомата, которые вместе с педагогами проводят занятия по предмету "Защита Украины".

В настоящий момент правоохранителями решается вопрос о присвоении происшествию правовой квалификации и возбуждении уголовного дела.