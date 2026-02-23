Горнолыжница Вонн заявила, что ей могли ампутировать ногу после падения

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн заявила, что избежала ампутации ноги после полученного на Олимпийских играх в Италии перелома большеберцовой кости.
8 февраля во время скоростного спуска выступавшая с разрывом крестообразной связки Вонн зацепилась рукой и палкой о флажок, потеряла равновесие и упала на верхней части трассы, ударившись головой о снег. Спортсменка не смогла самостоятельно подняться, ее эвакуировали на вертолете в больницу. Позднее стало известно, что Вонн получила перелом ноги и перенесла пять операций.
"Травмы оказались такими сложными из-за компартмент-синдрома. Это когда в одном определенном месте организма слишком много травм, из-за чего там копится кровь и из-за давления ухудшает травмы в этом месте, влияет на мышцы, связки и нервы вокруг. Доктор Хэккетт спас мою ногу от ампутации. Он спас меня, провел фасциотомию, вскрыл мою ногу. Если бы я не порвала крестообразную связку, ему бы не пришлось вмешаться и он бы не спас мою ногу. Мне очень повезло с таким специалистом, который провел шестичасовую операцию и пересобрал мою ногу", - сказал Вонн в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года.