Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче ЧР
Казанское "Динамо" одержало победу над красноярским "Енисеем" в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Волейболистки казанского "Динамо" проиграли "Енисею" в матче 24-го тура ЧР