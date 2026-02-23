Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче ЧР
Волейбол
 
16:23 23.02.2026
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче ЧР
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче ЧР
Казанское "Динамо" одержало победу над красноярским "Енисеем" в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
волейбол
спорт
россия
красноярск
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
россия
красноярск
спорт, россия, красноярск, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Енисей" в матче ЧР

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Казанское "Динамо" одержало победу над красноярским "Енисеем" в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 3-0 (25:12, 25:19, 25:21) в пользу гостей.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
23 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Енисей
0 : 312:2519:2521:25
Динамо-Ак Барс
"Динамо", одержав 21-ю победу при трех поражениях, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Енисей" с четырьмя победами и 20 поражениями располагается на последнем, 14-м месте. Команда проиграла девятый матч подряд.
В следующем матче "Динамо" 27 февраля примет петербургскую "Ленинградку", "Енисей" в этот же день сыграет в гостях с челябинским "Динамо-Метар".
Волейбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
