Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D

По словам ученого, дефицит витамина D проявляется особенно остро зимой, а также в начале весны, когда организму не хватает солнечного света и много сил тратится на адаптацию к холодам. Витамин D отвечает за костную и иммунную системы. Весной, когда надо бороться с вирусами и бактериями, организм может быть ослаблен из-за недостатка этого витамина, кроме того, его дефицит может приводить к таким психоэмоциональным проявлениям, как тревога и депрессия, добавил собеседник агентства.