Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D
03:48 23.02.2026
Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D
Дефицит витамина D можно восполнить, изменив рацион питания и добавив в него рыбу жирных сортов, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры
Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D

Рыбные стейки
Рыбные стейки. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 фев – РИА Новости. Дефицит витамина D можно восполнить, изменив рацион питания и добавив в него рыбу жирных сортов, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, дефицит витамина D проявляется особенно остро зимой, а также в начале весны, когда организму не хватает солнечного света и много сил тратится на адаптацию к холодам. Витамин D отвечает за костную и иммунную системы. Весной, когда надо бороться с вирусами и бактериями, организм может быть ослаблен из-за недостатка этого витамина, кроме того, его дефицит может приводить к таким психоэмоциональным проявлениям, как тревога и депрессия, добавил собеседник агентства.
"Его большое количество содержится в рыбе, особенно жирных сортов - таких как семга, в тунце много. Семга дорогая, и, наверное, проще и дешевле покупать селедку. Селедка или какая-нибудь мойва. Вполне в больших количествах он там находится", - пояснил Тарасов.
Обнаружив у себя дефицит витамина D, не стоит без рекомендации врача покупать какие-то медицинские препараты, можно просто поменять рацион питания, включив в него жирную рыбу, посоветовал ученый.
