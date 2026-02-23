https://ria.ru/20260223/vitamin-2076161104.html
Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D
Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D - РИА Новости, 23.02.2026
Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D
Дефицит витамина D можно восполнить, изменив рацион питания и добавив в него рыбу жирных сортов, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T03:48:00+03:00
2026-02-23T03:48:00+03:00
2026-02-23T09:51:00+03:00
здоровье - общество
балтийский федеральный университет
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999091727_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5aae3f17edff3168b9c768f4cf0d4d63.jpg
https://ria.ru/20260220/vitamin-2075661162.html
https://ria.ru/20260220/vitamin-2075647383.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999091727_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0fb1b5f1d88affea4da83fee6c1c0d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, балтийский федеральный университет, общество
Здоровье - Общество, Балтийский федеральный университет, Общество
Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D
РИА Новости: восполнить дефицит витамина D можно, добавив в рацион рыбу
КАЛИНИНГРАД, 23 фев – РИА Новости. Дефицит витамина D можно восполнить, изменив рацион питания и добавив в него рыбу жирных сортов, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК "Институт медицины и наук о жизни" БФУ имени Канта Андрей Тарасов.
По словам ученого, дефицит витамина D проявляется особенно остро зимой, а также в начале весны, когда организму не хватает солнечного света и много сил тратится на адаптацию к холодам. Витамин D отвечает за костную и иммунную системы. Весной, когда надо бороться с вирусами и бактериями, организм может быть ослаблен из-за недостатка этого витамина, кроме того, его дефицит может приводить к таким психоэмоциональным проявлениям, как тревога и депрессия, добавил собеседник агентства.
"Его большое количество содержится в рыбе, особенно жирных сортов - таких как семга, в тунце много. Семга дорогая, и, наверное, проще и дешевле покупать селедку. Селедка или какая-нибудь мойва. Вполне в больших количествах он там находится", - пояснил Тарасов
.
Обнаружив у себя дефицит витамина D, не стоит без рекомендации врача покупать какие-то медицинские препараты, можно просто поменять рацион питания, включив в него жирную рыбу, посоветовал ученый.