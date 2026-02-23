Санкции не помешают Венгрии покупать российскую нефть морем, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Санкции Евросоюза и США не препятствуют тому, чтобы Венгрия и Словакия покупали российскую нефть морем через Хорватию, пока нефтепровод "Дружба" не работает по вине Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
"Ситуация там предельно ясна. Европейские санкционные правила гласят следующее: Венгрия и Словакия освобождены от нефтяных санкций, а это значит, что Венгрия и Словакия могут покупать российскую нефть по нефтепроводу. Если трубопроводная транспортировка на некоторое время станет невозможной, то эти две страны имеют право покупать российскую нефть морским путем", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, хорватская сторона "ссылается на американские санкции", но ситуация такова, что покупать российскую нефть можно, компании и экономические субъекты, находящиеся под американскими санкциями, "в этом не участвуют".
"Картина совершенно ясна: Венгрия и Словакия могут покупать и российскую, и нероссийскую нефть морским путем через Хорватию, но ничто не препятствует покупке российской нефти", - подчеркнул он.
Сийярто заявил 18 февраля, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из РФ. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Венгрия и Словакия 15 февраля попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.