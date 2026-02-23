Санкции не помешают Венгрии покупать российскую нефть морем, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Санкции Евросоюза и США не препятствуют тому, чтобы Венгрия и Словакия покупали российскую нефть морем через Хорватию, пока нефтепровод "Дружба" не работает по вине Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.