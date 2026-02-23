Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский на Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН призвал США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий", — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия безоговорочно поддерживает легитимные власти Венесуэлы, а стране должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без вмешательства извне.

Он также решительно осудил действия Штатов в отношении Кубы , которые поставили ее на грань энергетического кризиса. Он отметил, что подобные незаконные санкции преследуют очевидную цель — создать препятствия для развития страны и ограничить ее продуктивное экономическое взаимодействие с другими государствами.

Топливный кризис обострился после указа Дональда Трампа, позволяющего вводить пошлины против стран за поставку нефти на Кубу. Как сообщал посол России в Гаване Виктор Коронелли, Москва намерена продолжать поставлять нефть в республику. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Российская сторона обсуждает с кубинскими партнерами варианты ее разрешения и оказания помощи.

Помимо этого, Любинский призывал Вашингтон отказаться от планов по нанесению ударов по мирным ядерным объектам Ирана . Россия готова оказать необходимую помощь для возврата к мирным переговорам, подчеркнул он.

Военная операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Дональд Трамп , Соединенные Штаты нанесли по городу масштабные удары, а президента и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают целью нападения получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, атака привела к гибели 83 человек, более 112 пострадали.

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. Кроме того, в столице слышна стрельба. В нескольких районах Каракаса пропало электричество. Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств для их применения против Соединенных Штатов". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.