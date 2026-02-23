Рейтинг@Mail.ru
В Лувре повесили фото брата Карла III после допроса
01:59 23.02.2026
В Лувре повесили фото брата Карла III после допроса
Активисты повесили в парижском Лувре фото брата британского короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сделанное после его допроса
в мире
джеффри эпштейн
карл iii
илон маск
2026
в мире, джеффри эпштейн, карл iii, илон маск
В мире, Джеффри Эпштейн, Карл III, Илон Маск
В Лувре повесили фото брата Карла III после допроса

Активисты повесили в Лувре фото экс-принца Эндрю, сделанное после его допроса

© REUTERS / Phil NobleПринц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста
Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Phil Noble
Принц Эндрю покидает полицейский участок в день своего ареста. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Активисты повесили в парижском Лувре фото брата британского короля Карла III, бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, сделанное после его допроса, пишет газета Telegraph.
Эндрю был задержан 19 февраля по делу о связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, экс-принца отпустили лишь спустя примерно 12 часов нахождения под стражей. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями: будучи торговым представителем, член британской королевской семьи тайно пересылал Эпштейну правительственные документы.
Юмористическое видео с британским экс-принцем Эндрю со страницы Кирилла Дмитриева - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Дмитриев опубликовал юмористическое ИИ видео с экс-принцем Эндрю
21 февраля, 16:45
"В воскресенье выступающее против миллиардеров британское движение Everyone Hates Elon ("Все ненавидят Илона Маска" - ред.) разместило фотографию (Эндрю - ред.) на стене французского музея", - говорится в статье.
Под фотографией Эндрю, вставленной в рамку, красовалась подпись: "Теперь он обливается потом, 2026". Позже, как указывает газета, фотографию сняли.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Британии рассказали, как скандал с экс-принцем Эндрю повлиял на монархию
22 февраля, 16:53
 
