Суд оштрафовал Укупника на девять тысяч рублей за просрочку оплаты штрафа
17:59 23.02.2026
Суд оштрафовал Укупника на девять тысяч рублей за просрочку оплаты штрафа
Мировой суд в Москве назначил музыканту и композитору Аркадию Укупнику административный штраф в размере девяти тысяч рублей за несвоевременную уплату другого... РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мировой суд в Москве назначил музыканту и композитору Аркадию Укупнику административный штраф в размере девяти тысяч рублей за несвоевременную уплату другого штрафа, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать Укупника… виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 9000 рублей", — указано в постановлении. За какое именно правонарушение композитор не расплатился вовремя, в документах не уточняется.
Дворник, спасший ребенка в Петербурге, оказался гражданином Узбекистана
В апреле 2025 года Укупника уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение — тогда суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату штрафа.
По данным Telegram-канала Mash, на автомобиле Укупника Range Rover числится 38 нарушений — среди них превышения скорости, несоблюдение требований разметки и дорожных знаков, запрещенные маневры, неоплаченная парковка, выезд на выделенную полосу и штрафы от МАДИ.
Счета компании Лагашкина заблокировали из-за долга в два миллиона рублей
