Суд оштрафовал Укупника на девять тысяч рублей за просрочку оплаты штрафа

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мировой суд в Москве назначил музыканту и композитору Аркадию Укупнику административный штраф в размере девяти тысяч рублей за несвоевременную уплату другого штрафа, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В апреле 2025 года Укупника уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение — тогда суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату штрафа.