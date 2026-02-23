Суд оштрафовал Укупника на девять тысяч рублей за просрочку оплаты штрафа

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Мировой суд в Москве назначил музыканту и композитору Аркадию Укупнику административный штраф в размере девяти тысяч рублей за несвоевременную уплату другого штрафа, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Признать Укупника… виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 9000 рублей", — указано в постановлении. За какое именно правонарушение композитор не расплатился вовремя, в документах не уточняется.
В апреле 2025 года Укупника уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение — тогда суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату штрафа.
По данным Telegram-канала Mash, на автомобиле Укупника Range Rover числится 38 нарушений — среди них превышения скорости, несоблюдение требований разметки и дорожных знаков, запрещенные маневры, неоплаченная парковка, выезд на выделенную полосу и штрафы от МАДИ.