В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 23.02.2026 (обновлено: 17:05 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076235206.html
В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто
В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.02.2026
В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто
Страны ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине и хотят как можно скорее отправить туда свои войска, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:52:00+03:00
2026-02-23T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
евросоюз
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260206/evropa-2072575129.html
украина
венгрия
в мире, украина, венгрия, евросоюз, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто
В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: страны ЕС хотят как можно скорее отправить на Украину свои войска

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Страны ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине и хотят как можно скорее отправить туда свои войска, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
«

"Ситуация такова, что из сегодняшней встречи можно выяснить четыре разных факта. Во-первых, европейцы готовятся к затяжной войне. Во-вторых, они хотят как можно скорее отправить войска на Украину", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, страны ЕС хотят отправить на Украину еще больше денег, чем было выделено до сих пор, а также говорят о вступлении Киева в ЕС "как о непреодолимом и понятном факте".
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияЕвросоюзПетер Сийярто
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
