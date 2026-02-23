https://ria.ru/20260223/ukraina-2076235206.html
В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто
В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.02.2026
В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто
Страны ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине и хотят как можно скорее отправить туда свои войска, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T16:52:00+03:00
2026-02-23T16:52:00+03:00
2026-02-23T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
евросоюз
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:11:3036:1719_1920x0_80_0_0_25ae136cc643eb98c687223fd62fc88f.jpg
https://ria.ru/20260206/evropa-2072575129.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060778647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bd2e77d67cdc648eca56530866cc557.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, евросоюз, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Петер Сийярто
В ЕС готовятся к затяжному конфликту на Украине, заявил Сийярто
Сийярто: страны ЕС хотят как можно скорее отправить на Украину свои войска