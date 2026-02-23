https://ria.ru/20260223/ugroza-2076186532.html
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус... РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
сочи
дмитрий плишкин
федеральная территория "сириус"
сочи
федеральная территория "сириус"
безопасность, сочи, дмитрий плишкин, федеральная территория "сириус"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сочи, Дмитрий Плишкин, Федеральная территория "Сириус"
