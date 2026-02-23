В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников

СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", - добавил глава ФТ Сириус .