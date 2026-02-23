Рейтинг@Mail.ru
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 23.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 23.02.2026 (обновлено: 10:32 23.02.2026)
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 23.02.2026
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус... РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
сочи
дмитрий плишкин
федеральная территория "сириус"
сочи
федеральная территория "сириус"
безопасность, сочи, дмитрий плишкин, федеральная территория "сириус"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сочи, Дмитрий Плишкин, Федеральная территория "Сириус"
В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки беспилотников

Власти Сочи и Сириуса сообщили об угрозе атаки беспилотников

Города России. Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.
На территории Сочи и ФТ Сириус работают сирены, включено речевое оповещение.
"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Прошунин в своём Telegram-канале.
"Уважаемые жители и гости федеральной территории "Сириус"! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", - добавил глава ФТ Сириус .
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСочиДмитрий ПлишкинФедеральная территория "Сириус"
 
 
