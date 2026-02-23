https://ria.ru/20260223/trevoga-2076152897.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T01:39:00+03:00
2026-02-23T01:39:00+03:00
2026-02-23T03:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106838/68/1068386806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e37b5f000e4a0c51463aa1604796948d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
Во всей Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников