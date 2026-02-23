Экс-посла Британии в США задержали по делу Эпштейна, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости. Полиция задержала бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона по делу о связях с Джеффри Эпштейном, пишет газета Times.
«
"Сегодня днем полицейские в штатском вывели лорда Мандельсона из его лондонского дома", — говорится в публикации.
Столичная служба полиции позже подтвердила задержание "72-летнего мужчины" по подозрению в злоупотреблении на государственной службе. Его доставили в лондонский полицейский участок для допроса.
Как утверждается, стражи порядка получили ордера на обыск домов в Кэмдене и графстве Уилтшир — в последнем, по данным СМИ, экс-посол снимает дом.
Дело Эпштейна
В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
© AP Photo / John MinchilloДжеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл
Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.