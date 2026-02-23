https://ria.ru/20260223/tennis-2076277884.html
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине
Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла американку Алисию Паркс в первом круге турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T22:28:00+03:00
2026-02-23T22:28:00+03:00
2026-02-23T22:28:00+03:00
теннис
спорт
остин
узбекистан
камилла рахимова
сша
оксана селехметьева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844369861_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b343ff9e71ec341c7886fba55fe86cab.jpg
https://ria.ru/20260223/kaufman-2076260307.html
остин
узбекистан
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844369861_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cc233208c689d0c4eb06851404e20284.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, остин, узбекистан, камилла рахимова, сша, оксана селехметьева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Остин, Узбекистан, Камилла Рахимова, США, Оксана Селехметьева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в США