Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:28 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/tennis-2076277884.html
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине
Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла американку Алисию Паркс в первом круге турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T22:28:00+03:00
2026-02-23T22:28:00+03:00
теннис
спорт
остин
узбекистан
камилла рахимова
сша
оксана селехметьева
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844369861_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b343ff9e71ec341c7886fba55fe86cab.jpg
https://ria.ru/20260223/kaufman-2076260307.html
остин
узбекистан
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844369861_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_cc233208c689d0c4eb06851404e20284.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, остин, узбекистан, камилла рахимова, сша, оксана селехметьева, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Остин, Узбекистан, Камилла Рахимова, США, Оксана Селехметьева, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине

Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в США

© Фото : Twitter ITFРоссийская теннисистка Оксана Селехметьева
Российская теннисистка Оксана Селехметьева - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Twitter ITF
Российская теннисистка Оксана Селехметьева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла американку Алисию Паркс в первом круге турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу 23-летней россиянки, которая является 76-й ракеткой мира. Ее соперница располагается на 95-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 2 часа 4 минуты.
Во втором круге Селехметьева встретится с победительницей матча между посеянной под шестым номером венгеркой Анной Бондар и представительницей Узбекистана Камиллой Рахимовой.
Теннисные мячи, травяной корт - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Российского теннисиста отстранили за нарушение антикоррупционной программы
Вчера, 19:50
 
ТеннисСпортОстинУзбекистанКамилла РахимоваСШАОксана СелехметьеваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала