Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA
Теннис
 
08:25 23.02.2026 (обновлено: 08:32 23.02.2026)
Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA
Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA
Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA
Россиянка Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA)
Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка России Андреева сохранила седьмое место в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева сохранила седьмую строчку в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
Ранее Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале турнира в Дубае и не сумела защитить титул. Несмотря на это, первая ракетка России удержала седьмое место в чемпионской гонке.
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку
Вчера, 07:56
Соотечественница Андреевой Анна Калинская также сохранила 18-ю позицию. Во втором круге турнира в ОАЭ она потерпела поражение от американки Кори Гауфф. Екатерина Александрова опустилась на четыре строчки - с 25-й на 29-ю. В Дубае она дошла до второго раунда, где уступила польке Магде Линетт.
Диана Шнайдер поднялась с 26-й на 25-ю строчку. Она тоже завершила выступление на турнире в Дубае во втором раунде после поражения от представительницы США Ивы Йович.
Первую позицию продолжает занимать победительница Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина из Казахстана. На второе место, прибавив четыре позиции, поднялась победительница турнира в Дубае американка Джессика Пегула. Финалистка Australian Open белоруска Арина Соболенко опустилась на третью строчку, она не принимала участия в турнирах после соревнований в Мельбурне.
Чемпионская гонка WTA, версия от 23 февраля:
  • 1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) - 2443 очка;
  • 2 (6). Джессика Пегула (США) - 1975;
  • 3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 1800;
  • 4 (5). Элина Свитолина (Украина) - 1800;
  • 5 (3). Виктория Мбоко (Канада) - 1497;
  • 6 (4). Каролина Мухова (Чехия) - 1435;
  • 7 (7). Мирра Андреева (Россия) - 1183;
  • 8 (11). Кори Гауфф (США) - 980;
  • 9 (17). Аманда Анисимова (США) - 890;
  • 10 (9). Ива Йович (США) - 811...
  • 18 (18). Анна Калинская (Россия) - 556...
  • 25 (26). Диана Шнайдер (Россия) - 460...
  • 29 (25). Екатерина Александрова (Россия) - 416...
  • 41 (36). Анна Блинкова (Россия) - 263...
  • 46 (41). Людмила Самсонова (Россия) - 247.
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP
Вчера, 07:53
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
