Рейтинг@Mail.ru
Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:53 23.02.2026 (обновлено: 09:11 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/tennis-2076170089.html
Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP
Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP
Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T07:53:00+03:00
2026-02-23T09:11:00+03:00
теннис
карен хачанов
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
карлос алькарас
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969254914_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_5bf6d922a62ce06a71fe8def880338b2.jpg
https://ria.ru/20260222/tennis-2076136048.html
https://ria.ru/20260221/alkaras-2076022433.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969254914_80:0:1359:959_1920x0_80_0_0_f397a5c0b98df0f5b3c3ed637d3f72d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
карен хачанов, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), карлос алькарас, даниил медведев
Теннис, Карен Хачанов, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Карлос Алькарас, Даниил Медведев
Хачанов обошел Рублева в рейтинге ATP

Российский теннисист Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

© Фото : Социальные сети ХачановаКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : Социальные сети Хачанова
Карен Хачанов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опубликованном на официальном сайте организации.
Ранее Хачанов дошел до четвертьфинала турнира категории ATP 500 в Дохе, где уступил первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу. Россиянин переместился в рейтинге с 17-й на 16-ю строчку.
Теннис - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Российская теннисистка выиграла "Челленджер" в американском Мидленде
22 февраля, 22:18
Соотечественник Хачанова Андрей Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе, не сумел защитить титул и потерял четыре позиции, опустившись на 18-ю строчку. Первой ракеткой России остается Даниил Медведев, который уступил греку Стефаносу Циципасу во втором круге соревнований в столице Катара. Он сохранил 11-е место.
Лидером мирового рейтинга по-прежнему является Алькарас, укрепивший преимущество благодаря завоеванию титула в Дохе. Вторую позицию занимает итальянец Янник Синнер, третьим идет серб Новак Джокович. Также испанец (2500 очков) возглавляет чемпионскую гонку ATP, Джокович (1300) располагается на втором месте, третьим идет австралиец Алекс де Минаур (985). Среди российских теннисистов наивысшую позицию в чемпионской гонке занимает Медведев - 15-ю с 500 очками.
Рейтинг ATP, версия от 23 февраля:
  • 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 13550 баллов;
  • 2 (2). Янник Синнер (Италия) - 10400;
  • 3 (3). Новак Джокович (Сербия) - 5280;
  • 4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4555;
  • 5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) - 4405;
  • 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4235;
  • 7 (8). Тейлор Фриц (США) - 4220;
  • 8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4080;
  • 9 (9). Бен Шелтон (США) - 4050;
  • 10 (10). Александр Бублик (Казахстан) - 3405;
  • 11 (11). Даниил Медведев (Россия) - 2960...
  • 16 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2450...
  • 18 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2210.
Испанский теннисист Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Алькарас выиграл теннисный турнир в Дохе
21 февраля, 22:13
 
ТеннисКарен ХачановАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Карлос АлькарасДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Лада
    4
    2
  • Хоккей
    Прерван
    Сочи
    ЦСКА
    0
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Динамо Минск
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Удинезе
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Манчестер Юнайтед
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Жирона
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала