Американец Корда выиграл теннисный турнир в Делрэй-Бич
Американец Корда выиграл теннисный турнир в Делрэй-Бич - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Американец Корда выиграл теннисный турнир в Делрэй-Бич
Американский теннисист Себастьян Корда стал победителем турнира категории ATP 250 в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
