Американец Корда выиграл теннисный турнир в Делрэй-Бич
Теннис
 
02:04 23.02.2026
Американец Корда выиграл теннисный турнир в Делрэй-Бич
Американский теннисист Себастьян Корда стал победителем турнира категории ATP 250 в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
теннис, сша, томми пол, себастьян корда, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Американец Корда выиграл теннисный турнир в Делрэй-Бич

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американский теннисист Себастьян Корда стал победителем турнира категории ATP 250 в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов.
В финале Корда (50-я ракетка мира) обыграл соотечественника Томми Пола (24) со счетом 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 22 минуты.
Корде 25 лет. Данный титул стал для спортсмена третьим в карьере под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
23 февраля 2026 • начало в 00:05
Завершен
Томми Пол
0 : 24:63:6
Себастьян Корда
