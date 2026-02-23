Рейтинг@Mail.ru
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
Хоккей
 
09:15 23.02.2026
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
Судебные приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина, спортсмен имеет задолженность на сумму более 71 миллиона рублей, следует из судебных и... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
хоккей
происшествия
россия
пелагея
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
Новости
происшествия, россия, пелагея, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Хоккей, Происшествия, Россия, Пелагея, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина

РИА Новости: имущество Телегина объявили в розыск из-за долгов перед Пелагеей

© АГН "Москва" / Никеричев АндрейХоккеист Иван Телегин
Хоккеист Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© АГН "Москва" / Никеричев Андрей
Хоккеист Иван Телегин . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Судебные приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина, спортсмен имеет задолженность на сумму более 71 миллиона рублей, следует из судебных и других материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным ведомства, розыскные мероприятия в отношении имущества хоккеиста проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП. Конкретный перечень разыскиваемых активов в документах не уточняется.
Отмечается, что часть задолженности образовалась перед бывшей супругой Телегина - заслуженной артисткой России Пелагеей.
Иван Телегин является чемпионом Олимпийских игр 2018 года, трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира и обладателем Кубка Гагарина. Последние три сезона он провел в составе омского "Авангарда", однако в прошедшем сезоне на лед не выходил.
Пелагея и Иван Телегин - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Пелагея и Телегин ненавидят друг друга: больше всех страдает их дочь
25 июля 2025, 18:36
 
Хоккей Происшествия Россия Пелагея Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
