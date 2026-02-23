https://ria.ru/20260223/telegin-2076175629.html
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
Судебные приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина, спортсмен имеет задолженность на сумму более 71 миллиона рублей, следует из судебных и... РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T09:15:00+03:00
хоккей
происшествия
россия
пелагея
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина
РИА Новости: имущество Телегина объявили в розыск из-за долгов перед Пелагеей