МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Судебные приставы объявили в розыск имущество хоккеиста Ивана Телегина, спортсмен имеет задолженность на сумму более 71 миллиона рублей, следует из судебных и других материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.