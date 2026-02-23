Рейтинг@Mail.ru
Часть Запорожской области осталась без света после артобстрела ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
18:29 23.02.2026
Часть Запорожской области осталась без света после артобстрела ВСУ
Отключение энергоинфраструктуры произошло в северо-западной части Запорожской области в результате артобстрела ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Часть Запорожской области осталась без света после артобстрела ВСУ

В северо-западной части Запорожской области после артобстрела ВСУ пропал свет

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Отключение энергоинфраструктуры произошло в северо-западной части Запорожской области в результате артобстрела ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
В понедельник глава региона заявил, что объекты генерации повреждены в Запорожской области после атак ВСУ, аварийные отключения света ввели более чем в 260 населенных пунктах, все объекты здравоохранения и критической инфраструктуры перевели на резервные источники электроснабжения, после чего энергетики приступили к поэтапному подключению потребителей.
"В результате очередного артобстрела по энергетической инфраструктуре отключения затронули всю северо-западную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что энергетики работают в усиленном режиме, при этом сохраняется угроза повторных ударов.
