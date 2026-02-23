https://ria.ru/20260223/svet-2076248996.html
Часть Запорожской области осталась без света после артобстрела ВСУ
Часть Запорожской области осталась без света после артобстрела ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
Часть Запорожской области осталась без света после артобстрела ВСУ
Отключение энергоинфраструктуры произошло в северо-западной части Запорожской области в результате артобстрела ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.02.2026
Часть Запорожской области осталась без света после артобстрела ВСУ
В северо-западной части Запорожской области после артобстрела ВСУ пропал свет