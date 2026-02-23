Спецоперация, 23 февраля: ВСУ потеряли до 1355 военнослужащих

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1355 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

Кроме того, украинские войска лишились 21 боевой бронированной машины, 18 артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО "Верба", шести станций радиоэлектронной борьбы, станции контрбатарейной борьбы RADA и 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ , а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбили семь управляемых авиабомб, 21 снаряд РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 541 беспилотник самолётного типа.

На передовой борьбы за будущее России

Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле в День защитника Отечества вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Он поздравил военнослужащих с праздником, назвал героев-военнослужащих в зоне СВО настоящими патриотами России и подчеркнул, что солдаты и офицеры стоят на передовой борьбы за будущее России.

Российские военные, по словам президента, действуют слаженно и четко в зоне СВО, их грамотные и смелые действия помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.

Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, а герои СВО твёрдо стоят за страну, заявил Путин.

Также глава государства встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Путин заявил, что Россия всегда будет рядом со вдовами военнослужащих, которые погибли, защищая Родину.

Приходит осознание

Требования Киева к ЕС растут

Украина требует от ЕС 155 миллиардов евро только на содержание армии в 2026 году, кредита в 90 миллиардов евро ей недостаточно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.

Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 миллиардов евро, а гражданскую поддержку - на 39 миллиардов евро, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз, заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый, встречаясь со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в понедельник в Киеве. До встречи он заявил, что Польша является хабом для 90% поставляемого на Украину вооружения и должна стремиться аналогично этому быть центром восстановления Украины.

Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал утопией восстановление Украины в границах 1991 года. Он указал на то, что Владимир Зеленский должен уважать волю русскоязычного населения, проголосовавшего на референдуме за воссоединение с Россией. НАТО , по словам Мемы, напротив, нужно вернуться к границам 1997 года для достижения прочного мира на Украине, а европейские лидеры должны работать над деэскалацией и уважать обещания альянса не расширяться "ни на дюйм" в сторону России.

Прятался в бункере

Владимир Зеленский в интервью для агентства Франс Пресс призвал Польшу и страны Прибалтики разместить свои военные контингенты на границе Украины и Белоруссии