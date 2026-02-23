Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 23 февраля: ВСУ потеряли до 1355 военнослужащих - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/spetsoperatsiya-2076252774.html
Спецоперация, 23 февраля: ВСУ потеряли до 1355 военнослужащих
Спецоперация, 23 февраля: ВСУ потеряли до 1355 военнослужащих - РИА Новости, 23.02.2026
Спецоперация, 23 февраля: ВСУ потеряли до 1355 военнослужащих
Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T18:57:00+03:00
2026-02-23T18:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
польша
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_79b9b8389b360feeb1a2415d7ed9b1d8.jpg
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076221945.html
https://ria.ru/20260223/zelenskiy-2076251862.html
https://ria.ru/20260223/pvo-2076209064.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_80e99d7d3158a3892bc655bf16c96fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, польша, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, евросоюз, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Польша, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Верховная Рада Украины

Спецоперация, 23 февраля: ВСУ потеряли до 1355 военнослужащих

© Фото : 72 ОМБрСолдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские группировки войск, участвующие в спецоперации, нанесли поражение украинским формированиям, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 1355 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.
Кроме того, украинские войска лишились 21 боевой бронированной машины, 18 артиллерийских орудий, боевой машины РСЗО "Верба", шести станций радиоэлектронной борьбы, станции контрбатарейной борьбы RADA и 11 складов боеприпасов и материальных средств.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Зеленский устроил истерику из-за "Орешника"
Вчера, 15:12
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средствами ПВО сбили семь управляемых авиабомб, 21 снаряд РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 541 беспилотник самолётного типа.

На передовой борьбы за будущее России

Президент РФ Владимир Путин на церемонии в Кремле в День защитника Отечества вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Он поздравил военнослужащих с праздником, назвал героев-военнослужащих в зоне СВО настоящими патриотами России и подчеркнул, что солдаты и офицеры стоят на передовой борьбы за будущее России.
Российские военные, по словам президента, действуют слаженно и четко в зоне СВО, их грамотные и смелые действия помогли блестяще реализовать операции на самых напряженных участках и направлениях.
Россия сражается за свое будущее, независимость, правду и справедливость, а герои СВО твёрдо стоят за страну, заявил Путин.
Также глава государства встретился с вдовами героически погибших российских спецназовцев. Путин заявил, что Россия всегда будет рядом со вдовами военнослужащих, которые погибли, защищая Родину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Не выиграет". Зеленский резко ответил Залужному
Вчера, 18:48

Приходит осознание

Украина постепенно начинает осознавать, в какой ситуации она сейчас находится, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, судьба Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера является показательным примером для киевского режима.

Требования Киева к ЕС растут

Украина требует от ЕС 155 миллиардов евро только на содержание армии в 2026 году, кредита в 90 миллиардов евро ей недостаточно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.
Германия с февраля 2022 года оказала Украине военную помощь на 55 миллиардов евро, а гражданскую поддержку - на 39 миллиардов евро, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки
Вчера, 13:04
Польша обещает Украине помощь в скорейшем вступлении в Европейский союз, заявил спикер сейма Польши Влодимеж Чажастый, встречаясь со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в понедельник в Киеве. До встречи он заявил, что Польша является хабом для 90% поставляемого на Украину вооружения и должна стремиться аналогично этому быть центром восстановления Украины.
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема назвал утопией восстановление Украины в границах 1991 года. Он указал на то, что Владимир Зеленский должен уважать волю русскоязычного населения, проголосовавшего на референдуме за воссоединение с Россией. НАТО, по словам Мемы, напротив, нужно вернуться к границам 1997 года для достижения прочного мира на Украине, а европейские лидеры должны работать над деэскалацией и уважать обещания альянса не расширяться "ни на дюйм" в сторону России.

Прятался в бункере

Владимир Зеленский в интервью для агентства Франс Пресс призвал Польшу и страны Прибалтики разместить свои военные контингенты на границе Украины и Белоруссии.
Кроме того, он признался, что два года прятался в своём бункере, и добавил, что планирует в ближайшее время показать бункер журналистам, организовав там интервью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПольшаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала