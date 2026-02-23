Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 23.02.2026
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
ВС РФ нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2026
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты инфраструктуры и ТЭК

Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА 23 фев - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении ведомства.
