ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
ВС РФ нанесли удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ
ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты инфраструктуры и ТЭК