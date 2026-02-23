Российские бойцы уничтожили танки ВСУ на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости старший оператор беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Муртик".

"В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка — они не доехали до наших ребят. Не успели, сгорели, просто сгорели", — рассказал военнослужащий.