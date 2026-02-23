https://ria.ru/20260223/spetsoperatsiya-2076163757.html
Российские бойцы уничтожили танки ВСУ на Красноармейском направлении
Российские бойцы уничтожили танки ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 23.02.2026
Российские бойцы уничтожили танки ВСУ на Красноармейском направлении
Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости старший оператор беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии... РИА Новости, 23.02.2026
Российские бойцы уничтожили танки ВСУ на Красноармейском направлении
Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на Красноармейском направлении
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Российские морпехи уничтожили два танка ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости старший оператор беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Муртик".
По его словам, бронетехника боевиков ВСУ
была выявлена в ходе воздушной разведки местности, после чего сразу вылетели ударные беспилотники.
"В результате массированного удара беспилотниками мы уничтожили два танка — они не доехали до наших ребят. Не успели, сгорели, просто сгорели", — рассказал военнослужащий.