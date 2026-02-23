https://ria.ru/20260223/spetsoperatsiya-2076161885.html
"Шведская" бригада ВСУ понесла потери в Сумской области
"Шведская" бригада ВСУ понесла потери в Сумской области - РИА Новости, 23.02.2026
"Шведская" бригада ВСУ понесла потери в Сумской области
Бойцы спецназа "Ахмат" и смежных подразделений российской группировки "Север" "изрядно потрепали" подразделения так называемой "шведской" 21-й отдельной... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T04:03:00+03:00
2026-02-23T04:03:00+03:00
2026-02-23T04:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
украина
вооруженные силы украины
нато
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395524_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_cf6ba096b8c62dbb962ff94327b284d3.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076149501.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395524_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8c60ea10b267f718e97485930fee817b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, курская область, украина, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
"Шведская" бригада ВСУ понесла потери в Сумской области
РИА Новости: бойцы "Ахмата" потрепали "шведскую" бригаду ВСУ в Сумской области
КУРСК, 23 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и смежных подразделений российской группировки "Север" "изрядно потрепали" подразделения так называемой "шведской" 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Пресса" спецназа с позывным "Сальза".
"Шведской" названа 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ
, так как большая часть солдат, вошедших в нее, проходили подготовку на полигонах НАТО
, а сама бригада снабжена шведской бронетехникой и вооружением. Данная бригада принимала участие в атаке на Курскую область
, но понесла потери.
"На 50 процентов бригады - это личный состав ВСУ, непосредственно уроженцев Украины
союзных стран и приверженцев той идеологии, которые проходили обучение на базах НАТО", - пояснил "Сальза".
Он уточнил, что после потерь в Курской операции данная бригада ВСУ была выведена, и в конце минувшего года была вновь зафиксирована на одном из участков в Сумской области
.
"То есть, это подразделение здесь было снова замечено, частично, какие-то батальоны сюда заходили непосредственно с этой новой техникой. Ну и я могу точно сказать, что и сейчас "Ахмат" принимал активное участие в противостоянии с этим подразделением, и мы их изрядно потрепали снова", - сказал собеседник агентства.