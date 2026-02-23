Рейтинг@Mail.ru
"Шведская" бригада ВСУ понесла потери в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 23.02.2026
"Шведская" бригада ВСУ понесла потери в Сумской области
"Шведская" бригада ВСУ понесла потери в Сумской области

РИА Новости: бойцы "Ахмата" потрепали "шведскую" бригаду ВСУ в Сумской области

Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
КУРСК, 23 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" и смежных подразделений российской группировки "Север" "изрядно потрепали" подразделения так называемой "шведской" 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости один из командиров группы "Пресса" спецназа с позывным "Сальза".
"Шведской" названа 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ, так как большая часть солдат, вошедших в нее, проходили подготовку на полигонах НАТО, а сама бригада снабжена шведской бронетехникой и вооружением. Данная бригада принимала участие в атаке на Курскую область, но понесла потери.
"На 50 процентов бригады - это личный состав ВСУ, непосредственно уроженцев Украины союзных стран и приверженцев той идеологии, которые проходили обучение на базах НАТО", - пояснил "Сальза".
Он уточнил, что после потерь в Курской операции данная бригада ВСУ была выведена, и в конце минувшего года была вновь зафиксирована на одном из участков в Сумской области.
"То есть, это подразделение здесь было снова замечено, частично, какие-то батальоны сюда заходили непосредственно с этой новой техникой. Ну и я могу точно сказать, что и сейчас "Ахмат" принимал активное участие в противостоянии с этим подразделением, и мы их изрядно потрепали снова", - сказал собеседник агентства.
